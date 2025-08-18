https://ria.ru/20250818/pozharnyy-2035975431.html

В Якутии погиб пожарный

В Якутии погиб пожарный - РИА Новости, 18.08.2025

В Якутии погиб пожарный

Инструктор парашютно-пожарной группы Якутского авиаотделения "Авиалесоохрана" Борис Татаринов погиб при тушении лесных пожаров, сообщает региональное... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T06:39:00+03:00

2025-08-18T06:39:00+03:00

2025-08-18T06:39:00+03:00

происшествия

олекминский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744192596_0:29:1534:892_1920x0_80_0_0_4825f996bd6729a196fb0f97bf930dda.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Инструктор парашютно-пожарной группы Якутского авиаотделения "Авиалесоохрана" Борис Татаринов погиб при тушении лесных пожаров, сообщает региональное министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства. "С прискорбием сообщаем о гибели Бориса Петровича Татаринова, отважного парашютиста-пожарного, погибшего при тушении лесных пожаров. Четырнадцатого августа 2025 года ГБУ РС(Я) "Авиалесоохрана" потеряла коллегу, надежного товарища, сотрудника Якутского авиаотделения", - говорится в сообщении. Отмечается, что коллеги отзываются о Татаринове как о профессионале своего дела, готовом прийти на помощь. "Он любил свою работу и всегда безупречно исполнял ее. Добрый человек, веселый и улыбчивый, он был отличным спортсменом. В составе команды "Авиалесоохраны" участвовал в республиканских соревнованиях на Кубок Труда. Любящий сын и брат, у Бориса Татаринова остался сын девяти лет", - отмечается в сообщении. Руководитель республиканской "Авиалесоохраны" Владимир Леонов и коллектив минэкологии Якутии выражают соболезнования семье погибшего спасателя. По данным на утро 18 августа, в Якутии полыхают семь лесных пожаров на площади 631 гектар на территории Вилюйского, Кобяйского, Ленского, Мирнинского и Олекминского районов. Ликвидирован один лесной пожар на 0,2 гектара. В Верхоянском, Олекминском, Чурапчинском и Эвено-Бытантайском районах и городском округе Жатай действуют особые противопожарные режимы. С начала сезона установлено 73 виновника природных пожаров, составлен 151 протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

олекминский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, олекминский район