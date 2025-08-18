https://ria.ru/20250818/pozharnyy-2035975431.html
В Якутии погиб пожарный
ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Инструктор парашютно-пожарной группы Якутского авиаотделения "Авиалесоохрана" Борис Татаринов погиб при тушении лесных пожаров, сообщает региональное министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства. "С прискорбием сообщаем о гибели Бориса Петровича Татаринова, отважного парашютиста-пожарного, погибшего при тушении лесных пожаров. Четырнадцатого августа 2025 года ГБУ РС(Я) "Авиалесоохрана" потеряла коллегу, надежного товарища, сотрудника Якутского авиаотделения", - говорится в сообщении. Отмечается, что коллеги отзываются о Татаринове как о профессионале своего дела, готовом прийти на помощь. "Он любил свою работу и всегда безупречно исполнял ее. Добрый человек, веселый и улыбчивый, он был отличным спортсменом. В составе команды "Авиалесоохраны" участвовал в республиканских соревнованиях на Кубок Труда. Любящий сын и брат, у Бориса Татаринова остался сын девяти лет", - отмечается в сообщении. Руководитель республиканской "Авиалесоохраны" Владимир Леонов и коллектив минэкологии Якутии выражают соболезнования семье погибшего спасателя. По данным на утро 18 августа, в Якутии полыхают семь лесных пожаров на площади 631 гектар на территории Вилюйского, Кобяйского, Ленского, Мирнинского и Олекминского районов. Ликвидирован один лесной пожар на 0,2 гектара. В Верхоянском, Олекминском, Чурапчинском и Эвено-Бытантайском районах и городском округе Жатай действуют особые противопожарные режимы. С начала сезона установлено 73 виновника природных пожаров, составлен 151 протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
