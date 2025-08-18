https://ria.ru/20250818/pozhar-2036183150.html
Лесной пожар в ЛНР угрожает районной больнице
2025-08-18T23:54:00+03:00
ЛУГАНСК, 18 авг - РИА Новости. Крупный лесной пожар в Станично-Луганском округе Луганской Народной Республики, где огонь перекинулся на дачный массив и был объявлен режим ЧС, может перекинуться на районную больницу, по ее периметру находятся несколько пожарных машин, сообщает правительство региона. Ранее в правительстве ЛНР сообщали о крупном лесном пожаре в Станично-Луганском округе. МЧС РФ по ЛНР сообщало, что огонь охватил 20 гектаров территории, на месте работают оперативные службы. В данном районе введен режим ЧС. "Пожар в Станично-Луганском районе продолжается. Ветер вновь сменил направление, теперь огонь начал свое распространение в лесном массиве … несколько пожарных автомобилей находится на посту по периметру районной больницы. Есть риск распространения огня на территорию медицинского учреждения", - говорится в сообщении правительства со ссылкой на первого заместителя председателя правительства ЛНР Юрия Говтвина. Уточняется, что в ликвидации пожара задействовано 22 автомобиля МЧС, 116 человек личного состава, 15 автоцистерн, техника министерства обороны и лесного хозяйства. "Ситуация остается сложной. Все работают с полной выкладкой для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. Ежечасно идет доклад главе Луганской Народной Республики. Шеф-регион Волгоградская область направила в Станицу дополнительные силы МЧС. Уже утром они будут в муниципалитете", - процитировали первого вице-премьера в сообщении.
происшествия, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
