В дачном массиве в ЛНР загорелись порядка ста домов
В дачном массиве в ЛНР загорелись порядка ста домов
В дачном массиве в ЛНР загорелись порядка ста домов
18.08.2025
2025-08-18T23:50:00+03:00
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
пожар
происшествия
ЛУГАНСК, 18 авг – РИА Новости. Порядка 100 домов горят на территории Ольховских дач в Станично-Луганском округе Луганской Народной Республики, где крупный лесной пожар перекинулся на дома, сообщил РИА Новости на месте событий один из очевидцев. Ранее в правительстве республики заявили о крупном лесном пожаре в Станично-Луганском округе республики. МЧС по ЛНР сообщало, что огонь охватил 20 гектаров территории, на месте работают оперативные службы. В данном районе введен режим ЧС. "Штук 100 <...> уже точно сгорело", - сказал местный житель, отвечая на вопрос корреспондента. По его словам, пламя надвигалось на дачный массив сразу с ряда направлений.
луганская народная республика
россия
В дачном массиве в ЛНР загорелись порядка ста домов
