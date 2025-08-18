https://ria.ru/20250818/pozhar-2036182817.html

В дачном массиве в ЛНР загорелись порядка ста домов

В дачном массиве в ЛНР загорелись порядка ста домов

ЛУГАНСК, 18 авг – РИА Новости. Порядка 100 домов горят на территории Ольховских дач в Станично-Луганском округе Луганской Народной Республики, где крупный лесной пожар перекинулся на дома, сообщил РИА Новости на месте событий один из очевидцев. Ранее в правительстве республики заявили о крупном лесном пожаре в Станично-Луганском округе республики. МЧС по ЛНР сообщало, что огонь охватил 20 гектаров территории, на месте работают оперативные службы. В данном районе введен режим ЧС. "Штук 100 <...> уже точно сгорело", - сказал местный житель, отвечая на вопрос корреспондента. По его словам, пламя надвигалось на дачный массив сразу с ряда направлений.

