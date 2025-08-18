https://ria.ru/20250818/pogoda-2035966392.html

Климатолог рассказал, как изменилась погода осенью за последние 50 лет

Климатолог рассказал, как изменилась погода осенью за последние 50 лет - РИА Новости, 18.08.2025

Климатолог рассказал, как изменилась погода осенью за последние 50 лет

Температура осени в центре европейской части России за последние полвека увеличилась на 3 градуса, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Температура осени в центре европейской части России за последние полвека увеличилась на 3 градуса, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "Все замечают сдвиг сезонов и что осень продолжается в зиму несколько дольше, поскольку за последние 50 лет температура осени в центре европейской части России увеличилась на 3 градуса", - сказал Кокорин.

