Климатолог рассказал, как изменилась погода осенью за последние 50 лет
Климатолог рассказал, как изменилась погода осенью за последние 50 лет - РИА Новости, 18.08.2025
Климатолог рассказал, как изменилась погода осенью за последние 50 лет
Температура осени в центре европейской части России за последние полвека увеличилась на 3 градуса, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Температура осени в центре европейской части России за последние полвека увеличилась на 3 градуса, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "Все замечают сдвиг сезонов и что осень продолжается в зиму несколько дольше, поскольку за последние 50 лет температура осени в центре европейской части России увеличилась на 3 градуса", - сказал Кокорин.
россия
Климатолог рассказал, как изменилась погода осенью за последние 50 лет
Алексей Кокорин: температура в центре России за полвека увеличилась на 3 градуса