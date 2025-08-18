Рейтинг@Mail.ru
Климатолог рассказал, как изменилась погода осенью за последние 50 лет - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/pogoda-2035966392.html
Климатолог рассказал, как изменилась погода осенью за последние 50 лет
Климатолог рассказал, как изменилась погода осенью за последние 50 лет - РИА Новости, 18.08.2025
Климатолог рассказал, как изменилась погода осенью за последние 50 лет
Температура осени в центре европейской части России за последние полвека увеличилась на 3 градуса, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T03:45:00+03:00
2025-08-18T03:45:00+03:00
россия
алексей кокорин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025813973_0:185:2992:1868_1920x0_80_0_0_bd6f77658fc6708d3b2541c96e9b1376.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Температура осени в центре европейской части России за последние полвека увеличилась на 3 градуса, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "Все замечают сдвиг сезонов и что осень продолжается в зиму несколько дольше, поскольку за последние 50 лет температура осени в центре европейской части России увеличилась на 3 градуса", - сказал Кокорин.
https://ria.ru/20250809/pogoda-2034271901.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025813973_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_413185ee15bf5c87b81ea2fac101db6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей кокорин, общество
Россия, Алексей Кокорин, Общество
Климатолог рассказал, как изменилась погода осенью за последние 50 лет

Алексей Кокорин: температура в центре России за полвека увеличилась на 3 градуса

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖаркая погода
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Температура осени в центре европейской части России за последние полвека увеличилась на 3 градуса, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
"Все замечают сдвиг сезонов и что осень продолжается в зиму несколько дольше, поскольку за последние 50 лет температура осени в центре европейской части России увеличилась на 3 градуса", - сказал Кокорин.
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Вильфанд рассказал о погоде в выходные в Центральной России
9 августа, 02:29
 
РоссияАлексей КокоринОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала