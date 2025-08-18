https://ria.ru/20250818/podryadchiki-2036142076.html

Более 6 тысяч "квадратов" строят ярославские подрядчики на льготные кредиты

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

"дом.рф"

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Подрядчики в Ярославской области более 30 раз воспользовались программой льготного субсидирования для строительства частных домов и строят более 6 тысяч квадратов таких объектов, сообщает пресс-служба правительства региона. Подрядчики, которые планируют строить индивидуальные жилые дома на территории Ярославской области, могут получить финансирование по программе льготного субсидирования, реализуемой "ДОМ.РФ". "Программа позволяет подрядчикам оформить льготный кредит на финансирование строительства по ставке всего 1% годовых. Необходимым условием получения такого кредита является строительство жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу. Используем эту и другие возможности для увеличения доступности жилья в регионе. Отмечу, подрядные организации региона уже воспользовались программой более 30 раз – по ней строится около 6 тысяч квадратных метров частных жилых домов", - сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Механизм эскроу защищает денежные средства граждан, а для бизнеса открывает возможности для расширения деятельности за счет привлечения банковского финансирования. Программа будет работать до конца 2025 года. Подать заявку на льготный кредит можно в Сбере, ВТБ и банке "ДОМ.РФ". "Мы активно используем инструменты "ДОМ.РФ" в части жилищного строительства. Среди них – льготные ипотечные программы, проектное финансирование застройщиков, реализация проектов комплексного развития территорий и цифровые сервисы. С начала 2025 года в регионе выдано более 2,2 тысячи кредитов по льготным ипотечным программам на сумму около 9,2 миллиарда рублей. В том числе с 1 апреля в регионе доступна семейная ипотека на вторичное жилье", – сказал первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков. Также вместе с "ДОМ.РФ" реализуется пилотный проект по сохранению объектов культурного наследия. Инвесторы, приобретающие памятники культуры федерального значения, могут получить льготный кредит на их восстановление. Список зданий определяется по согласованию с Министерством культуры РФ.

ярославская область

