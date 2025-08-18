https://ria.ru/20250818/podmoskove-2036099627.html

Свыше 3,2 тысячи многодетных семей Подмосковья получили льготу на парковку

Свыше 3,2 тысячи многодетных семей Подмосковья получили льготу на парковку - РИА Новости, 18.08.2025

Свыше 3,2 тысячи многодетных семей Подмосковья получили льготу на парковку

18.08.2025

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

многодетные семьи

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Более 3,2 тысячи многодетных семей региона получили разрешение на регпортале Подмосковья на бесплатную парковку, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве отметили, что льготные разрешения в основном получили легковые автомобили, а также девять машин категории М2, куда входят микроавтобусы. На одну семью можно оформить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. Для удобства заявителей при подаче документов подключены подсказки, а искусственный интеллект проверяет приложенные документы, которые помогают заявителям в подаче документов и снижают процент отказа. Бесплатно парковаться на платных парковках региона могут многодетные семьи только из Подмосковья, при этом место на парковке не резервируется. Льготные разрешения других регионов не действуют.

московская область (подмосковье)

2025

московская область (подмосковье), многодетные семьи