Подмосковье примет участие во Всероссийском конкурсе по благоустройству

Подмосковье примет участие во Всероссийском конкурсе по благоустройству - РИА Новости, 18.08.2025

Подмосковье примет участие во Всероссийском конкурсе по благоустройству

Московская область в десятый раз примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических...

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Московская область в десятый раз примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. "В Московской области находится 47 малых городов и 22 исторических поселения. Поэтому мы активно участвуем в президентском конкурсе каждый год. С 2018 года 46 наших проектов стали победителями конкурса, из которых 37 уже полностью реализованы. При разработке концепций для малых городов мы учитываем их историческое наследие. Эти населенные пункты отлично подходят для пеших прогулок, поэтому мы уделяем особое внимание состоянию центральных площадей и улиц", – сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Глава ведомства подчеркнул, что важно сохранять историческую составляющую, так как это придает каждому городу уникальность. В заключение Хайкин сообщил, что в этом году они подготовили девять проектов. В конкурсе могут участвовать малые города с населением до 300 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Исключение составляют города федерального значения и административные центры российских субъектов. По итогам заседания региональной межведомственной комиссии Московская область направит на участие в десятом конкурсе следующие проекты: Яхрома: благоустройство площади генерала Кузнецова; город Клин: "Государева дорога — прогулка по историческому маршруту"; Коломна: "Набережная Дмитрия Донского"; Сергиев Посад: "Путь к Лавре". Кроме этого, отправят проекты Видное: благоустройство Советской площади и прилегающих территорий; Люберцы: благоустройство территории у станции МЦД-3 "Люберцы" и улицы Смирновская; Егорьевск: набережная реки Гуслица; Истра: территория у МЦ "МИР", Краснознаменск: Комсомольский бульвар. В пресс-службе напомнили, что Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится по поручению президента России Владимира Путина.

