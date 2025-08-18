https://ria.ru/20250818/plennitsa-2035061198.html

Звезда в золотой клетке: как Таня Визирова стала пленницей в Албании

Звезда в золотой клетке: как Таня Визирова стала пленницей в Албании - РИА Новости, 18.08.2025

Звезда в золотой клетке: как Таня Визирова стала пленницей в Албании

"Она пела для богачей, но стала игрушкой в руках короля Зога" — история Тани Визировой, советской певицы, чья карьера внезапно оборвалась в роскошных покоях... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T19:34:00+03:00

2025-08-18T19:34:00+03:00

2025-08-18T19:34:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035079858_0:345:1417:1142_1920x0_80_0_0_4c8cefe22f25bc9401d76fc4fa3f058a.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. "Она пела для богачей, но стала игрушкой в руках короля Зога" — история Тани Визировой, советской певицы, чья карьера внезапно оборвалась в роскошных покоях дворца. В 1970-х ее голос сводил с ума всю Европу. Даже король Албании пригласил выступить специально для него. Из этого турне Визирова так и не вернулась. Беглянка империи: как дочь русского следователя прошла путь от нищеты до королевского дворцаТатьяна Фомова-Стоновская родилась в 1908 году в семье, где переплетались судьбы русских аристократов, польских дворян и китайской знати. Ее отец, судебный следователь, вел дела против революционеров, пока в 1917 году за ним самим не пришли чекисты."Я навсегда запомнила, как его уводили, — вспоминала позже Татьяна. — Мать рвала на себе волосы, а я, восьмилетняя, не понимала, почему папа не оборачивается". Этот момент стал началом трагической истории, которая навсегда изменила жизни.После ареста отца начались тяжелые годы. Мать, избалованная аристократка, была вынуждена стирать белье за миску супа. "Мы продали последние фамильные украшения — мамины румынские серьги с сапфирами. На эти деньги купили дрова, чтобы не замерзнуть зимой". В 1922 году, когда голод стал невыносимым, мать приняла отчаянное решение. "Мы перейдем границу или умрем", — сказала она 13-летней Тане. Их побег напоминал сцену из приключенческого фильма: ночь, ливень, шаткая лодка контрабандистов. "Днестр бурлил, как кипящий котел. Я молилась, чтобы волны не перевернули наше утлое суденышко". Этот рискованный переход стал символом надежды на лучшее будущее, хотя впереди их ждала новая беда.В Румынии они столкнулись со статусом "нежелательных эмигрантов". 15-летняя Таня, чтобы помочь матери, устроилась клерком в банк. "Я сидела за конторкой в перешитом из маминого платья костюме и боялась, что кто-то заметит, как дрожат мои руки от голода". Париж — город разбитых надеждМечта об учебе Сорбонне позже привела Таню в Париж. На собеседовании в таксопарке менеджер, окинув ее худое тело взглядом, усмехнулся: "Мадемуазель, вам бы лучше в кордебалет — там хоть раздеваться не стыдно". А кастинг в театре стал для гордой аристократки настоящим кошмаром."Я стояла перед директором в одном исподнем, чувствуя, как горячие слезы катятся по щекам. "Повернитесь", — командовал он, будто осматривал лошадь на продажу". Эти унижения оставили глубокий след в ее душе.Ее рабочий график не выдержал бы даже полный сил мужчина. С утра — уборки в русском магазине, затем лекции в Сорбонне, репетиции в театре и вечерние спектакли. "Однажды после спектакля я упала в обморок прямо на сцене. Очнулась в грязной раздевалке, никто даже не вызвал врача", — рассказывала она позже. Эта неимоверная усталость и постоянная борьба за выживание стали неотъемлемой частью ее жизни.Неожиданный поворот судьбы в 1931-м — на одном из представлений ее заметил албанский дипломат. "Мадемуазель, — сказал он, целуя руку, король Зогу I будет счастлив видеть такую жемчужину при своем дворе".Так началась новая глава — перед Таней открывались двери, о которых она никогда не смела мечтать. Но стала ли она счастливее?Ты будешь танцевать только для меняЗа роскошными дворцовыми стенами ее ждала не слава, а золотая клетка. После первого же выступления 37-летний монарх, известный своими капризами, заявил: "Мадемуазель останется у нас. Навсегда".Первые месяцы во дворце стали настоящим кошмаром. Роскошные апартаменты с видом на Адриатику быстро превратились в тюрьму. Вооруженная охрана у дверей дежурила день и ночь, а ежедневные "приглашения" к королю больше походили на приказы, чем на романтические встречи. "Я плакала каждую ночь", — вспоминала позже Таня. — "Он дарил мне жемчуга и шелка, но отбирал свободу".Со временем неволя начала казаться привычной. Зогу, стремясь "успокоить" свою пленницу, привез из Парижа ее мать. На 21-летие он подарил ей виллу на берегу моря и преподнес кольцо с бриллиантом в 7.5 карат. "Я начала ловить себя на мысли, что жду его прихода", — признавалась она позже. — "Это было похоже на гипноз. Я ненавидела его и… тосковала, когда он уезжал".Королевская немилостьОднако в 1932 году Зогу внезапно охладел к своей "игрушке". Причины этого были политическими: давление со стороны семьи, требовавшей династического брака, и новая французская любовница, более покладистая. "Он отпустил меня так же внезапно, как и взял в плен", — рассказывала Таня. — "Без объяснений. Без прощания".Вернувшись в Париж, она стала живой сенсацией. Подписала контракт в "Мулен Руж" за баснословные деньги и представила легендарный "Танец с крабом", который покорил столицу. Ее биография послужила основой для книги Роже Вайяна, которая быстро стала бестселлером. Однако слава оказалась недолгой. Война стерла блеск прежнего Парижа, а с ним — и карьеру Визировой.Последние годы бывшая королевская фаворитка провела в нищете. Она была вынуждена продать все дары Зогу, включая знаменитый бриллиант, и переехала в глухую деревню на юге Франции. Умерла в 1984 году в полном забвении. На скромном надгробии в Рокестероне не было ни слова о "Визировой" — только правда: "Татьяна Фомова-Стоновская. 1908-1984. Русская. Танцовщица. Жертва любви".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60