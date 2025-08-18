Результат страшной катастрофы. Чего мы не знаем о нашей планете
© Getty Images / shulzВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Все мы знаем, что у нашей планеты есть спутник Луна, в этом достаточно убедиться, взглянув ночью на небо. Однако новое исследование международной группы ученых показало, что на орбите Земли регулярно находятся по меньшей мере шесть "мини-лун", большинство из которых представляют собой небольшие фрагменты "большой" Луны.
Некоторые из этих лун могли возникнуть в следствии колоссального катаклизма, произошедшего миллиарды лет назад.
Кадриль в космосе
Команда исследователей из США, Италии, Германии, Финляндии и Швеции заявила, крошечные спутники "мини-луны" обычно имеют диаметр около двух метров и возникли в результате столкновения астероидов с поверхностью Луны.
Луна над Москвой
Когда в Луну врезается астероид, поднимается куча пыли и лунных обломков, причем некоторые из них достаточно велики, чтобы отделиться от поверхности и попасть в гравитационное поле Земли.
В результате обломки Луны, известные как "лунные выбросы", могут выходить на относительно стабильные орбиты и оставаться вблизи Земли в течение многих лет.
Мини-луны обычно остаются на орбите Земли лишь на короткое по космическим меркам время, после чего улетают или, в редких случаях, падают на нашу планету или Луну.
© Depositphotos.com / JohanSwanepoelОсновная версия гласит, что Луна появилась вследствие столкновения Тейи с Землей
Основная версия гласит, что Луна появилась вследствие столкновения Тейи с Землей
Роберт Джедик, исследователь из Гавайского университета, рассказал: "Это похоже на кадриль, где партнёры регулярно меняются и иногда ненадолго покидают танцпол".
Опровергает устоявшееся мнение
Новое работа ученых может опровергнуть устоявшееся мнение о том, что все эти мини-луны, которые сейчас спокойно вращаются вокруг Земли, происходят из пояса астероидов Солнечной системы.
В новом исследовании, опубликованном в Icarus, рассматриваются два недавно открытых мини-спутника: Камоалева и 2024 PT5. Оба они, скорее всего, являются фрагментами Луны.
© Getty Images / Dr K KarЛуна
Луна
В частности, после проведенного анализа стало понятно, что Камоалева, открытая в 2016 году телескопом Pan-STARRS1 на Гавайях, отражает свет так, как это свойственно поверхности Луны.
Камоалева — это довольно большой астероид, диаметр которого составляет от 40 до 100 метров, состоит из лунных пород, богатых силикатами, что сильно отличается от типичного астероида, который часто содержит минералы и металлы, которых нет на Луне.
Обнаруженный недавно на орбите Земли, 7 августа 2024 года, астероид 2024 PT5, по мнению ученых, обладает теми же характеристиками, что и Луна.
Его даже в прошлом году прозвали "второй луной" Земли из-за его размера и близкого расположения к нашей планете.
Породила гигантская катастрофа
Существует большая вероятность, что обе эти "мини-луны" могла породить гигантская катастрофа.
Одна из ведущих на сегодняшний момент теорий формирования Луны называется "гипотезой гигантского столкновения", согласно этой гипотезе, примерно 4,5 млрд лет назад древняя планета Тейя, по своим размерам схожая с Марсом, столкнулась с Землёй.
© Depositphotos.com / innovariЛобовое столкновение Земли и Тейи
Лобовое столкновение Земли и Тейи
Удар был такой колоссальной силы, что выбросил в космос обломки обеих планет, из которых со временем и сформировалась Луна.
В пользу данной теории свидетельствуют бедность Луны летучими элементами, маленький размер её ядра из сернистого железа, образцы лунного грунта, указывающие на то, что поверхность Луны когда-то была расплавленной, а также свидетельства подобных столкновений, которые происходили в других звёздных системах.
© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкВ обсерватории Всероссийского детского центра "Орленок"
В обсерватории Всероссийского детского центра "Орленок"
Катастрофа, которая могла подтолкнуть возникновение жизни на Земле
Астрофизики недавно представили новую модель происхождения Тейи, которая, по мнению исследователей, могла состоять из вещества, схожего с углеродистыми хондритами, доставив на нашу планету компоненты, потенциально важные для ее химической эволюции.
© Getty Images / Vladimir ZapletinСпециальная астрофизическая обсерватория РАН возле Нижнего Архыза
Специальная астрофизическая обсерватория РАН возле Нижнего Архыза
Международная исследовательская группа под руководством Дуарте Бранко из Лиссабонского университета в Португалии впервые продемонстрировала модель, при которой Тейя могла достичь Земли и вписаться в известную архитектуру Солнечной системы, только если "зародилась" во внешней части Солнечной системы.
Авторы новой научной работы особо отметили тот факт, что гигантское столкновение могло доставить на нашу планету важные для химической эволюции и зарождения жизни компоненты.
Если гипотеза о столкновении Земли и Тейи, а также анализ происхождения 2024 PT5 верны, это будет означать, что наша настоящая Луна является прабабушкой этой "мини-луны", а Земля — её прапрабабушкой.