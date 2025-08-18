https://ria.ru/20250818/perehvat-2035991221.html
"Росатом" рассказал о ситуации на Смоленской АЭС после перехвата дрона
Перехват украинского беспилотника не повлиял на работу Смоленской АЭС, радиационный фон в норме, заявил "Росатом". РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Перехват украинского беспилотника не повлиял на работу Смоленской АЭС, радиационный фон в норме, заявил "Росатом". В ночь на 17 августа в районе 3-го энергоблока Смоленской АЭС был подавлен боевой беспилотник ВСУ, сообщила атомная госкорпорация. "Происшествие не повлияло на работу предприятия: в настоящее время на Смоленской АЭС в работе все три энергоблока", - говорится в сообщении. "Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", - подчеркнул "Росатом".В госкорпорации отметили, что украинский беспилотник нанес незначительный ущерб Смоленской АЭС, пострадавших нет."При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока. Ущерб незначительный, пострадавших нет", - говорится в заявлении госкорпорации.
