"Росатом" рассказал о ситуации на Смоленской АЭС после перехвата дрона - РИА Новости, 18.08.2025
09:36 18.08.2025 (обновлено: 09:38 18.08.2025)
"Росатом" рассказал о ситуации на Смоленской АЭС после перехвата дрона
Перехват украинского беспилотника не повлиял на работу Смоленской АЭС, радиационный фон в норме, заявил "Росатом". РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Перехват украинского беспилотника не повлиял на работу Смоленской АЭС, радиационный фон в норме, заявил "Росатом". В ночь на 17 августа в районе 3-го энергоблока Смоленской АЭС был подавлен боевой беспилотник ВСУ, сообщила атомная госкорпорация. "Происшествие не повлияло на работу предприятия: в настоящее время на Смоленской АЭС в работе все три энергоблока", - говорится в сообщении. "Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", - подчеркнул "Росатом".В госкорпорации отметили, что украинский беспилотник нанес незначительный ущерб Смоленской АЭС, пострадавших нет."При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока. Ущерб незначительный, пострадавших нет", - говорится в заявлении госкорпорации.
2025
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Перехват украинского беспилотника не повлиял на работу Смоленской АЭС, радиационный фон в норме, заявил "Росатом".
В ночь на 17 августа в районе 3-го энергоблока Смоленской АЭС был подавлен боевой беспилотник ВСУ, сообщила атомная госкорпорация.
"Происшествие не повлияло на работу предприятия: в настоящее время на Смоленской АЭС в работе все три энергоблока", - говорится в сообщении.
"Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", - подчеркнул "Росатом".
Появились фото украинского дрона, пытавшегося атаковать Смоленскую АЭС
Вчера, 15:22
В госкорпорации отметили, что украинский беспилотник нанес незначительный ущерб Смоленской АЭС, пострадавших нет.
"При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока. Ущерб незначительный, пострадавших нет", - говорится в заявлении госкорпорации.
СК возбудил дело после попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС
09:32
 
