Источник: сигналов о переговорах России и США в Турции пока нет

2025-08-18T07:43:00+03:00

АНКАРА, 18 авг - РИА Новости. Конкретных сигналов о возможности проведения в Стамбуле переговоров делегаций России и США по устранению "раздражителей" в отношениях у турецкой стороны пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Вскоре пройдут новые консультации по устранению раздражителей в двусторонних отношениях России и США, заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. "У нас пока нет конкретных сигналов, что переговоры могут пройти в Стамбуле", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности переговоров в турецком мегаполисе в ближайшее время. Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.

в мире, россия, сша, стамбул, александр дарчиев, сергей рябков, оон