Рейтинг@Mail.ru
Источник: сигналов о переговорах России и США в Турции пока нет - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 18.08.2025 (обновлено: 07:46 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/peregovory-2035978671.html
Источник: сигналов о переговорах России и США в Турции пока нет
Источник: сигналов о переговорах России и США в Турции пока нет - РИА Новости, 18.08.2025
Источник: сигналов о переговорах России и США в Турции пока нет
Конкретных сигналов о возможности проведения в Стамбуле переговоров делегаций России и США по устранению "раздражителей" в отношениях у турецкой стороны пока... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T07:43:00+03:00
2025-08-18T07:46:00+03:00
в мире
россия
сша
стамбул
александр дарчиев
сергей рябков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035630675_0:6:3073:1735_1920x0_80_0_0_56a2714d5e26fe93b9ddad9914dc0bbc.jpg
АНКАРА, 18 авг - РИА Новости. Конкретных сигналов о возможности проведения в Стамбуле переговоров делегаций России и США по устранению "раздражителей" в отношениях у турецкой стороны пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Вскоре пройдут новые консультации по устранению раздражителей в двусторонних отношениях России и США, заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. "У нас пока нет конкретных сигналов, что переговоры могут пройти в Стамбуле", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности переговоров в турецком мегаполисе в ближайшее время. Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.
https://ria.ru/20250818/tramp-2035977904.html
россия
сша
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035630675_341:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_cb7efd34e425c0977e9512356393067f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, стамбул, александр дарчиев, сергей рябков, оон
В мире, Россия, США, Стамбул, Александр Дарчиев, Сергей Рябков, ООН
Источник: сигналов о переговорах России и США в Турции пока нет

Турция не получала сигналов о переговорах России и США в Стамбуле

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 18 авг - РИА Новости. Конкретных сигналов о возможности проведения в Стамбуле переговоров делегаций России и США по устранению "раздражителей" в отношениях у турецкой стороны пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Вскоре пройдут новые консультации по устранению раздражителей в двусторонних отношениях России и США, заявил в пятницу российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"У нас пока нет конкретных сигналов, что переговоры могут пройти в Стамбуле", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности переговоров в турецком мегаполисе в ближайшее время.
Новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Трамп продвигает реальный вариант завершения конфликта, считает Дмитриев
07:32
 
В миреРоссияСШАСтамбулАлександр ДарчиевСергей РябковООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала