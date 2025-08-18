https://ria.ru/20250818/pekin-2036066577.html
СМИ: дипломаты ЕС обсуждают отказ от посещения парада в Пекине из-за Путина
СМИ: дипломаты ЕС обсуждают отказ от посещения парада в Пекине из-за Путина - РИА Новости, 18.08.2025
СМИ: дипломаты ЕС обсуждают отказ от посещения парада в Пекине из-за Путина
Европейские дипломаты в Пекине обсуждают планы не посещать военный парад Китая в сентябре в связи с присутствием президента России Владимира Путина, сообщает... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T15:04:00+03:00
2025-08-18T15:04:00+03:00
2025-08-18T15:04:00+03:00
в мире
пекин
китай
россия
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030862488_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_1857f8bbaf65ef03ad7734d8ed90aa74.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Европейские дипломаты в Пекине обсуждают планы не посещать военный парад Китая в сентябре в связи с присутствием президента России Владимира Путина, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на пять информированных источников. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее агентство Синьхуа передало, что вооружение и военная техника, которые будут представлены на параде в Пекине, охватят полный спектр возможностей, связанных с командованием, контролем, разведкой, ранним предупреждением, противовоздушной и противоракетной обороной, а также огневыми ударами и комплексной поддержкой. "Посол Евросоюза в Китае Хорхе Толедо не будет присутствовать на параде", - сказал газете один из источников. По данным газеты, некоторые другие европейские дипломаты также отказались от посещения парада или решили отправиться в отпуск в этот период. Еще один источник заявил, что Европа могла бы послать "решительный сигнал" о своем единстве и позиции по ситуации на Украине, если бы её послы скоординированно отказались от посещения парада. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250703/yaponiya-2026780902.html
пекин
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030862488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec6e14bc1d07e9613b57880cb9073b95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пекин, китай, россия, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Пекин, Китай, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков
СМИ: дипломаты ЕС обсуждают отказ от посещения парада в Пекине из-за Путина
SCMP: дипломаты из ЕС в КНР могут бойкотировать парад из-за визита Путина