https://ria.ru/20250818/pekin-2036066577.html

СМИ: дипломаты ЕС обсуждают отказ от посещения парада в Пекине из-за Путина

СМИ: дипломаты ЕС обсуждают отказ от посещения парада в Пекине из-за Путина - РИА Новости, 18.08.2025

СМИ: дипломаты ЕС обсуждают отказ от посещения парада в Пекине из-за Путина

Европейские дипломаты в Пекине обсуждают планы не посещать военный парад Китая в сентябре в связи с присутствием президента России Владимира Путина, сообщает... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T15:04:00+03:00

2025-08-18T15:04:00+03:00

2025-08-18T15:04:00+03:00

в мире

пекин

китай

россия

владимир путин

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030862488_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_1857f8bbaf65ef03ad7734d8ed90aa74.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Европейские дипломаты в Пекине обсуждают планы не посещать военный парад Китая в сентябре в связи с присутствием президента России Владимира Путина, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на пять информированных источников. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее агентство Синьхуа передало, что вооружение и военная техника, которые будут представлены на параде в Пекине, охватят полный спектр возможностей, связанных с командованием, контролем, разведкой, ранним предупреждением, противовоздушной и противоракетной обороной, а также огневыми ударами и комплексной поддержкой. "Посол Евросоюза в Китае Хорхе Толедо не будет присутствовать на параде", - сказал газете один из источников. По данным газеты, некоторые другие европейские дипломаты также отказались от посещения парада или решили отправиться в отпуск в этот период. Еще один источник заявил, что Европа могла бы послать "решительный сигнал" о своем единстве и позиции по ситуации на Украине, если бы её послы скоординированно отказались от посещения парада. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250703/yaponiya-2026780902.html

пекин

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пекин, китай, россия, владимир путин, юрий ушаков