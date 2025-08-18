Рейтинг@Mail.ru
Как работают добытчики золота на комбинате "Павлик" в Магаданской области - РИА Новости, 18.08.2025
09:05 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/pavlik-2032328622.html
Как работают добытчики золота на комбинате "Павлик" в Магаданской области
Как работают добытчики золота на комбинате "Павлик" в Магаданской области - РИА Новости, 18.08.2025
Как работают добытчики золота на комбинате "Павлик" в Магаданской области
Десять лет назад, 15 августа 2015 года, на горнообогатительном комбинате "Павлик" был дан старт работе первой золотоизвлекательной фабрики. Сейчас производство... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T09:05:00+03:00
2025-08-18T09:05:00+03:00
фото
золоторудная компания "павлик"
золото
россия
день металлурга
магаданская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032324989_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_80a1e3330f3aa300d64ecebb9562303f.jpg
Десять лет назад, 15 августа 2015 года, на горнообогатительном комбинате "Павлик" был дан старт работе первой золотоизвлекательной фабрики. Сейчас производство золота расширилось, встала в строй вторая очередь ЗИФ, а производство золота приблизилось к отметке в 13 тонн в год. Журналисты РИА Новости посмотрели, как живут и работают те, кто добывает колымское золото.
россия
магаданская область
фото, фото, золоторудная компания "павлик", золото, россия, день металлурга, магаданская область
Фото, Золоторудная компания "Павлик", Золото, Россия, День металлурга, Магаданская область

Как работают добытчики золота на комбинате "Павлик" в Магаданской области

Десять лет назад, 15 августа 2015 года, на горнообогатительном комбинате "Павлик" был дан старт работе первой золотоизвлекательной фабрики. Сейчас производство золота расширилось, встала в строй вторая очередь ЗИФ, а производство золота приблизилось к отметке в 13 тонн в год. Журналисты РИА Новости посмотрели, как живут и работают те, кто добывает колымское золото.
© РИА Новости / Максим Блинов

Месторождение "Павлик" расположено в Тенькинском районе Магаданской области, близ бывшего поселка имени Гастелло. От Магадана – 380 километров. По дальневосточным меркам недалеко.

Логотип компании Павлик

Месторождение "Павлик" расположено в Тенькинском районе Магаданской области, близ бывшего поселка имени Гастелло. От Магадана – 380 километров. По дальневосточным меркам недалеко.

© РИА Новости / Максим Блинов
1 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Вахтовый поселок с высоты птичьего полета представляет собой ровные ряды симметричных корпусов. И зимой, и летом здесь живет около 2 тысяч человек.

Городок вахтовиков

Вахтовый поселок с высоты птичьего полета представляет собой ровные ряды симметричных корпусов. И зимой, и летом здесь живет около 2 тысяч человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
2 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Архитектурная доминанта поселка – православный храм святителя Николая Чудотворца, второй по величине в Магаданской области.

Храм святителя Николая Чудотворца

Архитектурная доминанта поселка – православный храм святителя Николая Чудотворца, второй по величине в Магаданской области.

© РИА Новости / Максим Блинов
3 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Роспись храма выполнена профессиональными иконописцами. Сам храм был освящен в августе 2022 года.

Храм святителя Николая Чудотворца

Роспись храма выполнена профессиональными иконописцами. Сам храм был освящен в августе 2022 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
4 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

За три года в храме приняло крещение 65 человек. Провели даже одно венчание.

Храм святителя Николая Чудотворца

За три года в храме приняло крещение 65 человек. Провели даже одно венчание.

© РИА Новости / Максим Блинов
5 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Практически все корпуса поселка построены по "арктической" системе. Обойти весь поселок можно, не выходя на воздух, температура которого зимой доходит до минус 55.

Поселок

Практически все корпуса поселка построены по "арктической" системе. Обойти весь поселок можно, не выходя на воздух, температура которого зимой доходит до минус 55.

© РИА Новости / Максим Блинов
6 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Обычная комната в вахтовом общежитии напоминает номер в гостинице. Для рабочих такие комнаты на два месяца становятся домом.

Комната вахтовика в поселке

Обычная комната в вахтовом общежитии напоминает номер в гостинице. Для рабочих такие комнаты на два месяца становятся домом.

© РИА Новости / Максим Блинов
7 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Белье в вахтовом поселке обязательно меняют один раз в семь дней.

Жизнь в вахтовом поселке

Белье в вахтовом поселке обязательно меняют один раз в семь дней.

© РИА Новости / Максим Блинов
8 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Но при необходимости сотрудники "Павлика" могут воспользоваться любой из этих стиральных машинок, доступ к которым открыт круглосуточно.

Жизнь в вахтовом поселке

Но при необходимости сотрудники "Павлика" могут воспользоваться любой из этих стиральных машинок, доступ к которым открыт круглосуточно.

© РИА Новости / Максим Блинов
9 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Рабочую спецодежду необязательно нести в комнату. Специально для нее предусмотрены персональные шкафчики.

Жизнь в вахтовом поселке

Рабочую спецодежду необязательно нести в комнату. Специально для нее предусмотрены персональные шкафчики.

© РИА Новости / Максим Блинов
10 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Получить спецодежду на складе можно в порядке электронной очереди.

Жизнь в вахтовом поселке

Получить спецодежду на складе можно в порядке электронной очереди.

© РИА Новости / Максим Блинов
11 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Для сотрудников в поселке работает столовая. В меню – несколько видов супов, мясные блюда, витаминные салаты. Режим работы – практически круглосуточный, поскольку работа на месторождении идет и днем, и ночью.

Жизнь в вахтовом поселке

Для сотрудников в поселке работает столовая. В меню – несколько видов супов, мясные блюда, витаминные салаты. Режим работы – практически круглосуточный, поскольку работа на месторождении идет и днем, и ночью.

© РИА Новости / Максим Блинов
12 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Для любителей почитать есть небольшая библиотека.

Жизнь в вахтовом поселке

Для любителей почитать есть небольшая библиотека.

© РИА Новости / Максим Блинов
13 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Для тех, кто хочет проработать мускулатуру, организован спортзал с самыми современными снарядами и тренажерами.

Жизнь в вахтовом поселке

Для тех, кто хочет проработать мускулатуру, организован спортзал с самыми современными снарядами и тренажерами.

© РИА Новости / Максим Блинов
14 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Спортом можно заняться и без тяжелых нагрузок – например, сыграть партию-другую в настольный теннис.

Жизнь в вахтовом поселке

Спортом можно заняться и без тяжелых нагрузок – например, сыграть партию-другую в настольный теннис.

© РИА Новости / Максим Блинов
15 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Медпункт оборудован по последнему слову техники. Его гордость – электронная система медицинских осмотров ЭСМО производства АО "Квазар".

Городок, где живут вахтовики компании Павлик

Медпункт оборудован по последнему слову техники. Его гордость – электронная система медицинских осмотров ЭСМО производства АО "Квазар".

© РИА Новости / Максим Блинов
16 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Предусмотрены и учебные классы. На кадре – обучение слесарной группы по ремонту карьерных самосвалов.

Городок, где живут вахтовики компании Павлик

Предусмотрены и учебные классы. На кадре – обучение слесарной группы по ремонту карьерных самосвалов.

© РИА Новости / Максим Блинов
17 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Добыча золотой руды ведется на карьере. Перепад высот на нем – более одного километра.

Городок, где живут вахтовики компании Павлик

Добыча золотой руды ведется на карьере. Перепад высот на нем – более одного километра.

© РИА Новости / Максим Блинов
18 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Электроэкскаватор загружает рудой 180-тонный самосвал.

Работы на карьере компании Павлик

Электроэкскаватор загружает рудой 180-тонный самосвал.

© РИА Новости / Максим Блинов
19 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Емкость ковша – 25 кубометров. Чтобы наполнить 130-тонный карьерный самосвал, нужно четыре таких ковша.

Работы на карьере компании Павлик

Емкость ковша – 25 кубометров. Чтобы наполнить 130-тонный карьерный самосвал, нужно четыре таких ковша.

© РИА Новости / Максим Блинов
20 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Самосвалы везут золотую руду на золотоизвлекательную фабрику.

Работы на карьере компании Павлик

Самосвалы везут золотую руду на золотоизвлекательную фабрику.

© РИА Новости / Максим Блинов
21 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Вторая очередь золотоизвлекательной фабрики была открыта 11 сентября 2023 года президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме.

Территория карьера компании Павлик

Вторая очередь золотоизвлекательной фабрики была открыта 11 сентября 2023 года президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Максим Блинов
22 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Из карьера золотоносная порода поступает на рудный склад.

Территория карьера компании Павлик

Из карьера золотоносная порода поступает на рудный склад.

© РИА Новости / Максим Блинов
23 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Затем по ленте конвейера руда идет на специальные мельницы.

Территория карьера компании Павлик

Затем по ленте конвейера руда идет на специальные мельницы.

© РИА Новости / Максим Блинов
24 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Высота мельницы на первой очереди золотоизвлекательной фабрики – чуть больше 8,5 метра. За час она пропускает 700-750 тонн руды.

Территория завода компании Павлик

Высота мельницы на первой очереди золотоизвлекательной фабрики – чуть больше 8,5 метра. За час она пропускает 700-750 тонн руды.

© РИА Новости / Максим Блинов
25 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Руда измельчается при помощи двенадцатикилограммовых стальных шаров.

Территория завода компании Павлик

Руда измельчается при помощи двенадцатикилограммовых стальных шаров.

© РИА Новости / Максим Блинов
26 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Участок флотации на золотоизвлекательной фабрике. Здесь золото находится в жидкой пене, которой пропитывают активированный уголь, а затем металл извлекают из угля.

Территория завода компании Павлик

Участок флотации на золотоизвлекательной фабрике. Здесь золото находится в жидкой пене, которой пропитывают активированный уголь, а затем металл извлекают из угля.

© РИА Новости / Максим Блинов
27 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Уникальная, единственная в России лаборатория гамма-активационного анализа работает в экспресс-режиме. Время, за которое происходит анализ образца породы, составляет всего 38 секунд.

Территория завода компании Павлик

Уникальная, единственная в России лаборатория гамма-активационного анализа работает в экспресс-режиме. Время, за которое происходит анализ образца породы, составляет всего 38 секунд.

© РИА Новости / Максим Блинов
28 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Плавка золота – процесс, к которому допускаются немногие. Расплавленное золото стекает в форму.

Территория завода компании Павлик

Плавка золота – процесс, к которому допускаются немногие. Расплавленное золото стекает в форму.

© РИА Новости / Максим Блинов
29 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Будущий золотой слиток остывает в форме.

Территория завода компании Павлик

Будущий золотой слиток остывает в форме.

© РИА Новости / Максим Блинов
30 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Вес такого слитка составляет 20–25 килограммов. Это еще не настоящее золото, а сплав доре (золото с примесью серебра). Для очистки от примесей золото теперь отправится на аффинажный завод в Красноярск.

Слиток золота

Вес такого слитка составляет 20–25 килограммов. Это еще не настоящее золото, а сплав доре (золото с примесью серебра). Для очистки от примесей золото теперь отправится на аффинажный завод в Красноярск.

© РИА Новости / Максим Блинов
31 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Профилактический осмотр техники производят в ремонтно-механических мастерских.

Территория завода компании Павлик

Профилактический осмотр техники производят в ремонтно-механических мастерских.

© РИА Новости / Максим Блинов
32 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Сотрудники "Павлика" умеют расслабиться после работы. Например, посостязаться в интеллектуальных играх-квизах. И радоваться правильно угаданным вопросам – тоже умеют.

Сотрудники Павлика

Сотрудники "Павлика" умеют расслабиться после работы. Например, посостязаться в интеллектуальных играх-квизах. И радоваться правильно угаданным вопросам – тоже умеют.

© РИА Новости / Максим Блинов
33 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

День металлурга – один из главных праздников на "Павлике". Заместитель управляющего директора компании Алексей Мурзаков награждает лучших работников.

День металлурга

День металлурга – один из главных праздников на "Павлике". Заместитель управляющего директора компании Алексей Мурзаков награждает лучших работников.

© РИА Новости / Максим Блинов
34 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Сотрудники играют в веселые конкурсы.

День металлурга

Сотрудники играют в веселые конкурсы.

© РИА Новости / Максим Блинов
35 из 36
© РИА Новости / Максим Блинов

Вечером перед работниками "Павлика" выступают гости из Магадана – кавер-группа "Эдельвейс".

День металлурга

Вечером перед работниками "Павлика" выступают гости из Магадана – кавер-группа "Эдельвейс".

© РИА Новости / Максим Блинов
36 из 36
 
ФотоЗолоторудная компания "Павлик"ЗолотоРоссияДень металлургаМагаданская область
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
