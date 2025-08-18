https://ria.ru/20250818/pavlik-2032328622.html

Как работают добытчики золота на комбинате "Павлик" в Магаданской области

Как работают добытчики золота на комбинате "Павлик" в Магаданской области

Десять лет назад, 15 августа 2015 года, на горнообогатительном комбинате "Павлик" был дан старт работе первой золотоизвлекательной фабрики. Сейчас производство... РИА Новости, 18.08.2025

Десять лет назад, 15 августа 2015 года, на горнообогатительном комбинате "Павлик" был дан старт работе первой золотоизвлекательной фабрики. Сейчас производство золота расширилось, встала в строй вторая очередь ЗИФ, а производство золота приблизилось к отметке в 13 тонн в год. Журналисты РИА Новости посмотрели, как живут и работают те, кто добывает колымское золото.

