Как работают добытчики золота на комбинате "Павлик" в Магаданской области
Месторождение "Павлик" расположено в Тенькинском районе Магаданской области, близ бывшего поселка имени Гастелло. От Магадана – 380 километров. По дальневосточным меркам недалеко.
Вахтовый поселок с высоты птичьего полета представляет собой ровные ряды симметричных корпусов. И зимой, и летом здесь живет около 2 тысяч человек.
Архитектурная доминанта поселка – православный храм святителя Николая Чудотворца, второй по величине в Магаданской области.
Роспись храма выполнена профессиональными иконописцами. Сам храм был освящен в августе 2022 года.
За три года в храме приняло крещение 65 человек. Провели даже одно венчание.
Практически все корпуса поселка построены по "арктической" системе. Обойти весь поселок можно, не выходя на воздух, температура которого зимой доходит до минус 55.
Обычная комната в вахтовом общежитии напоминает номер в гостинице. Для рабочих такие комнаты на два месяца становятся домом.
Белье в вахтовом поселке обязательно меняют один раз в семь дней.
Но при необходимости сотрудники "Павлика" могут воспользоваться любой из этих стиральных машинок, доступ к которым открыт круглосуточно.
Рабочую спецодежду необязательно нести в комнату. Специально для нее предусмотрены персональные шкафчики.
Получить спецодежду на складе можно в порядке электронной очереди.
Для сотрудников в поселке работает столовая. В меню – несколько видов супов, мясные блюда, витаминные салаты. Режим работы – практически круглосуточный, поскольку работа на месторождении идет и днем, и ночью.
Для любителей почитать есть небольшая библиотека.
Для тех, кто хочет проработать мускулатуру, организован спортзал с самыми современными снарядами и тренажерами.
Спортом можно заняться и без тяжелых нагрузок – например, сыграть партию-другую в настольный теннис.
Медпункт оборудован по последнему слову техники. Его гордость – электронная система медицинских осмотров ЭСМО производства АО "Квазар".
Предусмотрены и учебные классы. На кадре – обучение слесарной группы по ремонту карьерных самосвалов.
Добыча золотой руды ведется на карьере. Перепад высот на нем – более одного километра.
Электроэкскаватор загружает рудой 180-тонный самосвал.
Емкость ковша – 25 кубометров. Чтобы наполнить 130-тонный карьерный самосвал, нужно четыре таких ковша.
Самосвалы везут золотую руду на золотоизвлекательную фабрику.
Вторая очередь золотоизвлекательной фабрики была открыта 11 сентября 2023 года президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме.
Из карьера золотоносная порода поступает на рудный склад.
Затем по ленте конвейера руда идет на специальные мельницы.
Высота мельницы на первой очереди золотоизвлекательной фабрики – чуть больше 8,5 метра. За час она пропускает 700-750 тонн руды.
Руда измельчается при помощи двенадцатикилограммовых стальных шаров.
Участок флотации на золотоизвлекательной фабрике. Здесь золото находится в жидкой пене, которой пропитывают активированный уголь, а затем металл извлекают из угля.
Уникальная, единственная в России лаборатория гамма-активационного анализа работает в экспресс-режиме. Время, за которое происходит анализ образца породы, составляет всего 38 секунд.
Плавка золота – процесс, к которому допускаются немногие. Расплавленное золото стекает в форму.
Будущий золотой слиток остывает в форме.
Вес такого слитка составляет 20–25 килограммов. Это еще не настоящее золото, а сплав доре (золото с примесью серебра). Для очистки от примесей золото теперь отправится на аффинажный завод в Красноярск.
Профилактический осмотр техники производят в ремонтно-механических мастерских.
Сотрудники "Павлика" умеют расслабиться после работы. Например, посостязаться в интеллектуальных играх-квизах. И радоваться правильно угаданным вопросам – тоже умеют.
День металлурга – один из главных праздников на "Павлике". Заместитель управляющего директора компании Алексей Мурзаков награждает лучших работников.
Сотрудники играют в веселые конкурсы.
Вечером перед работниками "Павлика" выступают гости из Магадана – кавер-группа "Эдельвейс".
Вечером перед работниками "Павлика" выступают гости из Магадана – кавер-группа "Эдельвейс".