Поселок золотодобытчиков XXI века: как живут на Колыме вахтовики
Пятнадцатого августа исполнилось десять лет с тех пор, как на колымской земле компания "ПАВЛИК" с нуля запустила первую золотоизвлекательную фабрику. 15 августа
Пятнадцатого августа исполнилось десять лет с тех пор, как на колымской земле компания "ПАВЛИК" с нуля запустила первую золотоизвлекательную фабрику. 15 августа 2015 года в Тенькинском районе Магаданской области, недалеко от поселка имени Гастелло, заработал горно-обогатительный комбинат (ГОК). А вскоре была произведена первая тонна благородного металла. Рядом с фабрикой вырос вахтовый поселок, ставший хоть и временным, но комфортным домом для сотен, а сейчас уже тысяч рабочих, инженеров и геологов. Корреспондент РИА Новости Лев Рыжков узнал, как живут золотодобытчики на ГОКе "ПАВЛИК" – одном из крупнейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока.65 крещений и одно венчаниеПервое, что поражает вновь прибывших на "ПАВЛИК", – это большой православный храм в честь святителя Николая Чудотворца – второй по размеру в регионе. На первом месте – Собор Троицы Живоначальной в Магадане. Каменный храм был освящен в августе 2022 года с участием губернатора Магаданской области Сергея Носова и архиепископа Магаданского и Синегорского Иоанна."Наша компания особое внимание уделяет духовному благополучию сотрудников. Храм дает возможность помолиться, поддержать психологический комфорт. Это место для уединения, где можно восстановить душевное равновесие не только нашим работникам, но и прихожанам из близлежащих поселков", – отмечает заместитель управляющего директора АО "ПАВЛИК" Алексей Мурзаков.Среди прихожан – сотрудники "ПАВЛИКа" и жители соседнего поселка Омчак."У нас за три года крестились 65 человек. Было даже одно венчание. Пара довольно-таки зрелая, познакомились здесь, на “ПАВЛИКе”", – рассказывает помощник настоятеля храма – диакон Андрей.Кроме того, по просьбе местных жителей началось строительство храма в райцентре – поселке Усть-Омчуг."Проект долго вылеживался, года два, и вот, мы приступили к реализации. Основание уже готово, подведены все основные коммуникации, горячая вода. Сейчас ждем металлоконструкции", – рассказал РИА Новости глава Тенькинского района Денис Ревуцкий.Почему тепло в "арктических коридорах"?За десять лет производство расширилось – открылась вторая очередь золотоизвлекательной фабрики, а поселок превратился в целый городок.Что обращает на себя внимание в нем – это ненавязчивое и странное ощущение уюта. Здесь, за сотни километров от ближайших городов, под рукой есть все, что надо: магазин, столовая, мобильный интернет (кстати, с довольно хорошей скоростью)."В поселке наши сотрудники получают все необходимое для того, чтобы проходить вахту с комфортом", – говорит заместитель управляющего директора АО "ПАВЛИК" Алексей Мурзаков.Поселок золотодобытчиков представляет собой аккуратные бежевые корпуса с голубыми крышами, большинство из которых соединены друг с другом крытыми переходами – "арктическими коридорами". То есть обойти практически весь городок можно, ни разу не выйдя на улицу. Логику понимаешь, когда узнаешь, что зимой здесь температура опускается ниже минус пятидесяти."Зимой в корпусах настолько тепло, что даже в лютые морозы люди открывают окна", – говорит начальник управления по работе с персоналом ГОК "ПАВЛИК" Юрий Ржевский.Мы приезжаем в поселок в разгар работ по благоустройству территории. В поселке лето, и погода стоит не по-колымски жаркая. Например, температура воздуха не раз переходила через 25-градусную отметку, приближаясь к плюс 30. Это время обитатели поселка используют не для отдыха на солнышке. Тепло – нечастый гость в этих краях, ушедшая зима была суровой, а морозы наблюдались экстремальные. Часть фасадов и крыш требуют обновления.В одном корпусе происходит замена пола и потолков, в другом – ремонтируют крышу. В планах – прокладка вентиляции, обновление бетонных дорожек и входов в корпуса. Для здания храма тоже предусмотрен косметический наружный ремонт.Самая трогательная деталь – в поселке высадили саженцы березы, и они прижились. Многим деревья напомнят о родном доме, да и зелени в поселке станет больше.Легенда поселкаПоселку всего десять лет, но и здесь уже есть свои легенды.Так, напротив входа в административный корпус располагается мемориальная доска, установленная в честь выдающегося инженера-строителя Владимира Потехина. Он трудился на "ПАВЛИКе" с марта 2015 по февраль 2018 года в должности заместителя управляющего директора по капитальному строительству.Не будет преувеличением сказать, что под руководством Потехина был достроен поселок, первая очередь фабрики и ряд важных сооружений.Память о Владимире Алексеевиче чтят. К слову, в поселке считается хорошей приметой прикоснуться к барельефу Потехина.Жаркая баня и выбор блюдЗначительная часть комнат в общежитиях оснащена туалетом и душем, а мобильный интернет позволяет смотреть видео и общаться с родными."Не везде там, где я работал, было постельное белье. Ночевали в палатках, в спальных мешках. А здесь, пожалуйста, – одеяла и простыни. Белье все стирается, меняется раз в неделю. Комнаты теплые. Но если вдруг кто-то мерзнет, берет обогреватель, и тепла хватает более чем", – делится начальник участка разведочных работ Владимир Попель.Чистым бельем сотрудников "ПАВЛИКа" снабжает собственный банно-прачечный комплекс. А если надо что-то срочно постирать – нет проблем. Стиральными машинами можно пользоваться круглосуточно.Электромонтажник-наладчик Максим Максимов вспоминает, как работал в компаниях с менее комфортными условиями. "Там жили в вагончиках по восемь человек, был один общий душ, один туалет. А на “ПАВЛИКе” можно сходить в свободное время попариться в бане с веником", – отмечает он.В столовой "ПАВЛИКа" – всегда свежая еда и выбор блюд. В меню есть салаты, что особенно важно зимой и весной для пополнения запаса витаминов. А еще повара устраивают гастрономические праздники – дни национальной кухни."У меня буровые бригады работают на удаленке, им каждый день собирают обеды – все то же самое, что в столовой. В течение часа доставляется. А в праздники – обязательно торты, нарезка", – говорит Владимир Попель.Кстати, забота о комфорте работников начинается со встречи в аэропорту. Вместо вертолета, как принято во многих северных компаниях, вахтовики пересаживаются в комфортабельный микроавтобус. Это и безопаснее, и быстрее. Перевозки по воздуху не только дорогие, но и непредсказуемые – ведь летной погоды на Дальнем Востоке порой приходится ждать по двое-трое суток."Логистика у нас очень хорошая – одним из преимуществ является то, что путь на работу проходит по земле. То есть никаких вертолетов нет", – сказал Юрий Ржевский.Ехать от аэропорта до поселка – около пяти часов. Это по дальневосточным меркам очень быстро.Спортивный досугНа досуге сотрудников в поселке не экономят. Очень популярен спортзал. Все тренажеры и снаряды – новые, даже блестят. Зал никогда не пустует: вечером здесь занимаются сотрудники дневной смены, утром или днем – ночной."Здесь есть мешки для бокса, даже теннисные столы. Можно в свободное время поиграть в теннис или покачаться в качалке. Все тренажеры вполне хорошие", – говорит работник "ПАВЛИКа" Максим Максимов.У теннисных столов – ажиотаж. Чувствуется, что настольный теннис пользуется большой популярностью. Вскоре понимаем почему. Дело в том, что погонять шарик любят не только мужчины, но и девушки.Спорт на комбинате вообще очень популярен. Спортивные соревнования проходят более-менее регулярно. Например, спартакиада горно-обогатительного комбината. А иногда "павликовские" атлеты выезжают на состязания в райцентр и привозят кубки.Для любителей киберспорта есть игровая приставка. А для желающих почитать – библиотека: книги можно взять прямо на выходе из столовой.Наука на страже здоровьяЗа здоровьем сотрудников на "ПАВЛИКе" тоже следят. Притом, не только врачи, а, можно сказать, искусственный интеллект – электронная система медицинских осмотров (ЭСМО).Работает эта система очень просто. Надо сесть в кресло напротив датчика, ввести свой индивидуальный номер. А дальше система все сделает сама."В течение минуты работник проходит измерение температуры тела, артериального давления, пульса, проверку наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе и расширения зрачков на предмет употребления наркотических веществ. Это в семь-восемь раз быстрее, чем через медработника", – рассказывает врач общей практики Константин Молчанов.Все необходимые препараты для работников также в наличии. На складе – более 350 наименований лекарств.Компания обеспечивает сотрудников расширенной медицинской страховкой со стоматологией. "По страховому полису я вылечил зубы на межвахте в Ставрополе, по своему месту жительства", – делится руководитель по гидротехническим сооружениям и гидротранспорту Михаил Чернов.Телезвезды вахтового поселкаВишенка на торте – собственное телевидение. Это не просто способ информировать работников предприятия, но и отличный способ взаимодействия с сотрудниками."Мы снимаем все события, которые у нас проходят. Это и праздники, и награждения. Рассказываем о людях – это одна из главных рубрик нашего корпоративного телевидения", – говорит специалист службы по связям с общественностью и СМИ АО "ПАВЛИК" Никита Хаверев.Например, был сюжет о сотруднице "ПАВЛИКа", которая поднялась на Эльбрус, а также ролик о международных соревнованиях в Белоруссии по управлению карьерными самосвалами "БЕЛАЗ", куда тоже ездил представитель компании."Есть уже и сотрудники-телезвезды, которые любят давать интервью. Для руководителей, для линейного персонала телевидение – это способ сообщить, рассказать, донести до людей важную информацию", – добавляет Хаверев.Помимо телевидения, на "ПАВЛИКе" издается и собственная газета.Семейные вахты и женщины на карьереНе стоит думать, что вахта – дело сугубо мужское. На самом деле, женщин в компании около 8%. Например, одна из сотрудниц "ПАВЛИКа", местная легенда (и, кстати, тоже телезвезда) Елена Шувалова работает водителем карьерного самосвала.Елена приехала на "ПАВЛИК" из Хакасии и работает уже третью вахту (продолжительность каждой – два месяца)."Дома я управляла 220-тонной машиной. Здесь же меня берегут – доверили 130-тонный самосвал. Надеюсь, что когда-нибудь мне дадут порулить тяжелой машиной", – смеется Елена.Анастасия Маркова родом из Кемерова, на золоторудный комбинат пришла электромонтером и тоже дорабатывает третью вахту."Устроиться сюда мне посоветовали друзья. На большой земле зарплаты все же не такие большие", – рассказывает Анастасия.Диана Тагирова – инженер-релейщик родом из Башкортостана. Она на вахте впервые. "Коллектив – огонь. Приняли сразу. Никакой агрессии. Наоборот, дали наставника, который подсказывал, как и что правильно делать", – отмечает она.Работают на "ПАВЛИКе" и семейные пары. Так, плотник Евгений Цупа приезжает на вахту вместе с женой.Прийти на практику, чтобы остатьсяВ этом году на "ПАВЛИКе" особенно много молодых специалистов. Ксения Левина и Элина Минаева – студентки геологического факультета МГУ. На "ПАВЛИК" они попали благодаря победе в чемпионате среди студентов-геологов "Геовызов", получив приз – двухмесячную стажировку на ГОКе."Мы только вливаемся в рабочий процесс, смотрим, как и что работает. За нами закреплены наставники, они обучают нас. Рассказывают, как идут процессы добычи, переработки, обработки", – рассказывают девушки.Компания участвует в проекте профориентации для школьников из Усть-Омчуга, а в рамках федеральной программы "Профессионалитет" сотрудничает с Магаданским политехническим техникумом. В этом году более 50 студентов проходят производственную практику на "ПАВЛИКе".Ребята остаются довольны, и многие планируют вернуться сюда уже в качестве работников."Люди стремятся в компании, которые уверенно стоят на ногах, где применяются передовые технологии, есть стабильность и налажен быт, где можно свои знания и профессиональные навыки развивать и применять с максимальной отдачей", – подытожил заместитель управляющего директора АО "ПАВЛИК" Алексей Мурзаков.Со всей страныНе будет преувеличением сказать, что на "ПАВЛИКе" работают граждане РФ со всех регионов."Основные регионы-доноры – это Башкортостан, Магаданская область и Красноярский край. Есть рабочие из стран бывшего СССР – Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. Для нас важно, чтобы человек был профессионалом в своем деле", – говорит Юрий Ржевский.Например, немало среди водителей карьерных самосвалов граждан Узбекистана. Так исторически сложилось. А уроженцев Казахстана много в ремонтно-механических мастерских.Из Казахстана и заслуженный работник фабрики – мастер Дамир Жангирбаев. Он окончил Восточно-Казахстанский государственный технологический университет в Усть-Каменогорске. Работал на титаново-магниевом комбинате. На "ПАВЛИКе" с 2017 года. На его глазах рос поселок и развивалась инфраструктура. По словам Дамира, здесь постоянно улучшаются жилищные условия работников, строятся новые общежития. На территории поселка есть и продуктовый магазин с неплохим ассортиментом."Дополнительные рабочие места появляются, поселок расширяется – сейчас он уже раза в три больше по численности населения. Ну и требования к работникам увеличились по квалификации, по стажу. Сюда непросто попасть. Отбираем лучших, остаются самые сильные", – говорит мастер.Новые работники проходят обучение и получают помощь наставников.Не редкость и курсы повышения квалификации. Например, мы побывали на занятиях для слесарей карьерных самосвалов, на котором преподаватель, приехавший из Новосибирска, рассказывал об особенностях нового самосвала.Из поселка мы уезжаем с легким ощущением грусти, с каким покидаешь приятные места. У этого поселка в колымской глуши есть свое очарование. А то, в свою очередь, всегда возникает, если к людям относятся по-человечески, обеспечивают их комфорт.
Пятнадцатого августа исполнилось десять лет с тех пор, как на колымской земле компания "ПАВЛИК" с нуля запустила первую золотоизвлекательную фабрику. 15 августа 2015 года в Тенькинском районе Магаданской области, недалеко от поселка имени Гастелло, заработал горно-обогатительный комбинат (ГОК). А вскоре была произведена первая тонна благородного металла. Рядом с фабрикой вырос вахтовый поселок, ставший хоть и временным, но комфортным домом для сотен, а сейчас уже тысяч рабочих, инженеров и геологов. Корреспондент РИА Новости Лев Рыжков узнал, как живут золотодобытчики на ГОКе "ПАВЛИК" – одном из крупнейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока.
65 крещений и одно венчание
Первое, что поражает вновь прибывших на "ПАВЛИК", – это большой православный храм в честь святителя Николая Чудотворца – второй по размеру в регионе. На первом месте – Собор Троицы Живоначальной в Магадане. Каменный храм был освящен в августе 2022 года с участием губернатора Магаданской области Сергея Носова и архиепископа Магаданского и Синегорского Иоанна.
"Наша компания особое внимание уделяет духовному благополучию сотрудников. Храм дает возможность помолиться, поддержать психологический комфорт. Это место для уединения, где можно восстановить душевное равновесие не только нашим работникам, но и прихожанам из близлежащих поселков", – отмечает заместитель управляющего директора АО "ПАВЛИК" Алексей Мурзаков.
Среди прихожан – сотрудники "ПАВЛИКа" и жители соседнего поселка Омчак.
"У нас за три года крестились 65 человек. Было даже одно венчание. Пара довольно-таки зрелая, познакомились здесь, на “ПАВЛИКе”", – рассказывает помощник настоятеля храма – диакон Андрей.
Кроме того, по просьбе местных жителей началось строительство храма в райцентре – поселке Усть-Омчуг.
"Проект долго вылеживался, года два, и вот, мы приступили к реализации. Основание уже готово, подведены все основные коммуникации, горячая вода. Сейчас ждем металлоконструкции", – рассказал РИА Новости глава Тенькинского района Денис Ревуцкий.
Почему тепло в "арктических коридорах"?
За десять лет производство расширилось – открылась вторая очередь золотоизвлекательной фабрики, а поселок превратился в целый городок.
Что обращает на себя внимание в нем – это ненавязчивое и странное ощущение уюта. Здесь, за сотни километров от ближайших городов, под рукой есть все, что надо: магазин, столовая, мобильный интернет (кстати, с довольно хорошей скоростью).
"В поселке наши сотрудники получают все необходимое для того, чтобы проходить вахту с комфортом", – говорит заместитель управляющего директора АО "ПАВЛИК" Алексей Мурзаков.
Поселок золотодобытчиков представляет собой аккуратные бежевые корпуса с голубыми крышами, большинство из которых соединены друг с другом крытыми переходами – "арктическими коридорами". То есть обойти практически весь городок можно, ни разу не выйдя на улицу. Логику понимаешь, когда узнаешь, что зимой здесь температура опускается ниже минус пятидесяти.
"Зимой в корпусах настолько тепло, что даже в лютые морозы люди открывают окна", – говорит начальник управления по работе с персоналом ГОК "ПАВЛИК" Юрий Ржевский.
Мы приезжаем в поселок в разгар работ по благоустройству территории. В поселке лето, и погода стоит не по-колымски жаркая. Например, температура воздуха не раз переходила через 25-градусную отметку, приближаясь к плюс 30. Это время обитатели поселка используют не для отдыха на солнышке. Тепло – нечастый гость в этих краях, ушедшая зима была суровой, а морозы наблюдались экстремальные. Часть фасадов и крыш требуют обновления.
В одном корпусе происходит замена пола и потолков, в другом – ремонтируют крышу. В планах – прокладка вентиляции, обновление бетонных дорожек и входов в корпуса. Для здания храма тоже предусмотрен косметический наружный ремонт.
Самая трогательная деталь – в поселке высадили саженцы березы, и они прижились. Многим деревья напомнят о родном доме, да и зелени в поселке станет больше.
Поселку всего десять лет, но и здесь уже есть свои легенды.
Так, напротив входа в административный корпус располагается мемориальная доска, установленная в честь выдающегося инженера-строителя Владимира Потехина. Он трудился на "ПАВЛИКе" с марта 2015 по февраль 2018 года в должности заместителя управляющего директора по капитальному строительству.
Не будет преувеличением сказать, что под руководством Потехина был достроен поселок, первая очередь фабрики и ряд важных сооружений.
Память о Владимире Алексеевиче чтят. К слову, в поселке считается хорошей приметой прикоснуться к барельефу Потехина.
Значительная часть комнат в общежитиях оснащена туалетом и душем, а мобильный интернет позволяет смотреть видео и общаться с родными.
"Не везде там, где я работал, было постельное белье. Ночевали в палатках, в спальных мешках. А здесь, пожалуйста, – одеяла и простыни. Белье все стирается, меняется раз в неделю. Комнаты теплые. Но если вдруг кто-то мерзнет, берет обогреватель, и тепла хватает более чем", – делится начальник участка разведочных работ Владимир Попель.
Чистым бельем сотрудников "ПАВЛИКа" снабжает собственный банно-прачечный комплекс. А если надо что-то срочно постирать – нет проблем. Стиральными машинами можно пользоваться круглосуточно.
Электромонтажник-наладчик Максим Максимов вспоминает, как работал в компаниях с менее комфортными условиями. "Там жили в вагончиках по восемь человек, был один общий душ, один туалет. А на “ПАВЛИКе” можно сходить в свободное время попариться в бане с веником", – отмечает он.
В столовой "ПАВЛИКа" – всегда свежая еда и выбор блюд. В меню есть салаты, что особенно важно зимой и весной для пополнения запаса витаминов. А еще повара устраивают гастрономические праздники – дни национальной кухни.
"У меня буровые бригады работают на удаленке, им каждый день собирают обеды – все то же самое, что в столовой. В течение часа доставляется. А в праздники – обязательно торты, нарезка", – говорит Владимир Попель.
Кстати, забота о комфорте работников начинается со встречи в аэропорту. Вместо вертолета, как принято во многих северных компаниях, вахтовики пересаживаются в комфортабельный микроавтобус. Это и безопаснее, и быстрее. Перевозки по воздуху не только дорогие, но и непредсказуемые – ведь летной погоды на Дальнем Востоке порой приходится ждать по двое-трое суток.
"Логистика у нас очень хорошая – одним из преимуществ является то, что путь на работу проходит по земле. То есть никаких вертолетов нет", – сказал Юрий Ржевский.
Ехать от аэропорта до поселка – около пяти часов. Это по дальневосточным меркам очень быстро.
На досуге сотрудников в поселке не экономят. Очень популярен спортзал. Все тренажеры и снаряды – новые, даже блестят. Зал никогда не пустует: вечером здесь занимаются сотрудники дневной смены, утром или днем – ночной.
"Здесь есть мешки для бокса, даже теннисные столы. Можно в свободное время поиграть в теннис или покачаться в качалке. Все тренажеры вполне хорошие", – говорит работник "ПАВЛИКа" Максим Максимов.
У теннисных столов – ажиотаж. Чувствуется, что настольный теннис пользуется большой популярностью. Вскоре понимаем почему. Дело в том, что погонять шарик любят не только мужчины, но и девушки.
Спорт на комбинате вообще очень популярен. Спортивные соревнования проходят более-менее регулярно. Например, спартакиада горно-обогатительного комбината. А иногда "павликовские" атлеты выезжают на состязания в райцентр и привозят кубки.
Для любителей киберспорта есть игровая приставка. А для желающих почитать – библиотека: книги можно взять прямо на выходе из столовой.
За здоровьем сотрудников на "ПАВЛИКе" тоже следят. Притом, не только врачи, а, можно сказать, искусственный интеллект – электронная система медицинских осмотров (ЭСМО).
Работает эта система очень просто. Надо сесть в кресло напротив датчика, ввести свой индивидуальный номер. А дальше система все сделает сама.
"В течение минуты работник проходит измерение температуры тела, артериального давления, пульса, проверку наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе и расширения зрачков на предмет употребления наркотических веществ. Это в семь-восемь раз быстрее, чем через медработника", – рассказывает врач общей практики Константин Молчанов.
Все необходимые препараты для работников также в наличии. На складе – более 350 наименований лекарств.
Компания обеспечивает сотрудников расширенной медицинской страховкой со стоматологией. "По страховому полису я вылечил зубы на межвахте в Ставрополе, по своему месту жительства", – делится руководитель по гидротехническим сооружениям и гидротранспорту Михаил Чернов.
Телезвезды вахтового поселка
Вишенка на торте – собственное телевидение. Это не просто способ информировать работников предприятия, но и отличный способ взаимодействия с сотрудниками.
"Мы снимаем все события, которые у нас проходят. Это и праздники, и награждения. Рассказываем о людях – это одна из главных рубрик нашего корпоративного телевидения", – говорит специалист службы по связям с общественностью и СМИ АО "ПАВЛИК" Никита Хаверев.
Например, был сюжет о сотруднице "ПАВЛИКа", которая поднялась на Эльбрус, а также ролик о международных соревнованиях в Белоруссии по управлению карьерными самосвалами "БЕЛАЗ", куда тоже ездил представитель компании.
"Есть уже и сотрудники-телезвезды, которые любят давать интервью. Для руководителей, для линейного персонала телевидение – это способ сообщить, рассказать, донести до людей важную информацию", – добавляет Хаверев.
Помимо телевидения, на "ПАВЛИКе" издается и собственная газета.
Семейные вахты и женщины на карьере
Не стоит думать, что вахта – дело сугубо мужское. На самом деле, женщин в компании около 8%. Например, одна из сотрудниц "ПАВЛИКа", местная легенда (и, кстати, тоже телезвезда) Елена Шувалова работает водителем карьерного самосвала.
Елена приехала на "ПАВЛИК" из Хакасии и работает уже третью вахту (продолжительность каждой – два месяца).
"Дома я управляла 220-тонной машиной. Здесь же меня берегут – доверили 130-тонный самосвал. Надеюсь, что когда-нибудь мне дадут порулить тяжелой машиной", – смеется Елена.
Анастасия Маркова родом из Кемерова, на золоторудный комбинат пришла электромонтером и тоже дорабатывает третью вахту.
"Устроиться сюда мне посоветовали друзья. На большой земле зарплаты все же не такие большие", – рассказывает Анастасия.
Диана Тагирова – инженер-релейщик родом из Башкортостана. Она на вахте впервые. "Коллектив – огонь. Приняли сразу. Никакой агрессии. Наоборот, дали наставника, который подсказывал, как и что правильно делать", – отмечает она.
Работают на "ПАВЛИКе" и семейные пары. Так, плотник Евгений Цупа приезжает на вахту вместе с женой.
Прийти на практику, чтобы остаться
В этом году на "ПАВЛИКе" особенно много молодых специалистов. Ксения Левина и Элина Минаева – студентки геологического факультета МГУ. На "ПАВЛИК" они попали благодаря победе в чемпионате среди студентов-геологов "Геовызов", получив приз – двухмесячную стажировку на ГОКе.
"Мы только вливаемся в рабочий процесс, смотрим, как и что работает. За нами закреплены наставники, они обучают нас. Рассказывают, как идут процессы добычи, переработки, обработки", – рассказывают девушки.
Компания участвует в проекте профориентации для школьников из Усть-Омчуга, а в рамках федеральной программы "Профессионалитет" сотрудничает с Магаданским политехническим техникумом. В этом году более 50 студентов проходят производственную практику на "ПАВЛИКе".
Ребята остаются довольны, и многие планируют вернуться сюда уже в качестве работников.
"Люди стремятся в компании, которые уверенно стоят на ногах, где применяются передовые технологии, есть стабильность и налажен быт, где можно свои знания и профессиональные навыки развивать и применять с максимальной отдачей", – подытожил заместитель управляющего директора АО "ПАВЛИК" Алексей Мурзаков.
Не будет преувеличением сказать, что на "ПАВЛИКе" работают граждане РФ со всех регионов.
"Основные регионы-доноры – это Башкортостан, Магаданская область и Красноярский край. Есть рабочие из стран бывшего СССР – Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. Для нас важно, чтобы человек был профессионалом в своем деле", – говорит Юрий Ржевский.
Например, немало среди водителей карьерных самосвалов граждан Узбекистана. Так исторически сложилось. А уроженцев Казахстана много в ремонтно-механических мастерских.
Из Казахстана и заслуженный работник фабрики – мастер Дамир Жангирбаев. Он окончил Восточно-Казахстанский государственный технологический университет в Усть-Каменогорске. Работал на титаново-магниевом комбинате. На "ПАВЛИКе" с 2017 года. На его глазах рос поселок и развивалась инфраструктура. По словам Дамира, здесь постоянно улучшаются жилищные условия работников, строятся новые общежития. На территории поселка есть и продуктовый магазин с неплохим ассортиментом.
"Дополнительные рабочие места появляются, поселок расширяется – сейчас он уже раза в три больше по численности населения. Ну и требования к работникам увеличились по квалификации, по стажу. Сюда непросто попасть. Отбираем лучших, остаются самые сильные", – говорит мастер.
Новые работники проходят обучение и получают помощь наставников.
Не редкость и курсы повышения квалификации. Например, мы побывали на занятиях для слесарей карьерных самосвалов, на котором преподаватель, приехавший из Новосибирска, рассказывал об особенностях нового самосвала.
Из поселка мы уезжаем с легким ощущением грусти, с каким покидаешь приятные места. У этого поселка в колымской глуши есть свое очарование. А то, в свою очередь, всегда возникает, если к людям относятся по-человечески, обеспечивают их комфорт.