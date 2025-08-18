Поселок золотодобытчиков XXI века: как живут на Колыме вахтовики

https://ria.ru/20250818/pavlik-2032200329.html

Пятнадцатого августа исполнилось десять лет с тех пор, как на колымской земле компания "ПАВЛИК" с нуля запустила первую золотоизвлекательную фабрику. 15 августа 2015 года в Тенькинском районе Магаданской области, недалеко от поселка имени Гастелло, заработал горно-обогатительный комбинат (ГОК). А вскоре была произведена первая тонна благородного металла. Рядом с фабрикой вырос вахтовый поселок, ставший хоть и временным, но комфортным домом для сотен, а сейчас уже тысяч рабочих, инженеров и геологов. Корреспондент РИА Новости Лев Рыжков узнал, как живут золотодобытчики на ГОКе "ПАВЛИК" – одном из крупнейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока.65 крещений и одно венчаниеПервое, что поражает вновь прибывших на "ПАВЛИК", – это большой православный храм в честь святителя Николая Чудотворца – второй по размеру в регионе. На первом месте – Собор Троицы Живоначальной в Магадане. Каменный храм был освящен в августе 2022 года с участием губернатора Магаданской области Сергея Носова и архиепископа Магаданского и Синегорского Иоанна."Наша компания особое внимание уделяет духовному благополучию сотрудников. Храм дает возможность помолиться, поддержать психологический комфорт. Это место для уединения, где можно восстановить душевное равновесие не только нашим работникам, но и прихожанам из близлежащих поселков", – отмечает заместитель управляющего директора АО "ПАВЛИК" Алексей Мурзаков.Среди прихожан – сотрудники "ПАВЛИКа" и жители соседнего поселка Омчак."У нас за три года крестились 65 человек. Было даже одно венчание. Пара довольно-таки зрелая, познакомились здесь, на “ПАВЛИКе”", – рассказывает помощник настоятеля храма – диакон Андрей.Кроме того, по просьбе местных жителей началось строительство храма в райцентре – поселке Усть-Омчуг."Проект долго вылеживался, года два, и вот, мы приступили к реализации. Основание уже готово, подведены все основные коммуникации, горячая вода. Сейчас ждем металлоконструкции", – рассказал РИА Новости глава Тенькинского района Денис Ревуцкий.Почему тепло в "арктических коридорах"?За десять лет производство расширилось – открылась вторая очередь золотоизвлекательной фабрики, а поселок превратился в целый городок.Что обращает на себя внимание в нем – это ненавязчивое и странное ощущение уюта. Здесь, за сотни километров от ближайших городов, под рукой есть все, что надо: магазин, столовая, мобильный интернет (кстати, с довольно хорошей скоростью)."В поселке наши сотрудники получают все необходимое для того, чтобы проходить вахту с комфортом", – говорит заместитель управляющего директора АО "ПАВЛИК" Алексей Мурзаков.Поселок золотодобытчиков представляет собой аккуратные бежевые корпуса с голубыми крышами, большинство из которых соединены друг с другом крытыми переходами – "арктическими коридорами". То есть обойти практически весь городок можно, ни разу не выйдя на улицу. Логику понимаешь, когда узнаешь, что зимой здесь температура опускается ниже минус пятидесяти."Зимой в корпусах настолько тепло, что даже в лютые морозы люди открывают окна", – говорит начальник управления по работе с персоналом ГОК "ПАВЛИК" Юрий Ржевский.Мы приезжаем в поселок в разгар работ по благоустройству территории. В поселке лето, и погода стоит не по-колымски жаркая. Например, температура воздуха не раз переходила через 25-градусную отметку, приближаясь к плюс 30. Это время обитатели поселка используют не для отдыха на солнышке. Тепло – нечастый гость в этих краях, ушедшая зима была суровой, а морозы наблюдались экстремальные. Часть фасадов и крыш требуют обновления.В одном корпусе происходит замена пола и потолков, в другом – ремонтируют крышу. В планах – прокладка вентиляции, обновление бетонных дорожек и входов в корпуса. Для здания храма тоже предусмотрен косметический наружный ремонт.Самая трогательная деталь – в поселке высадили саженцы березы, и они прижились. Многим деревья напомнят о родном доме, да и зелени в поселке станет больше.Легенда поселкаПоселку всего десять лет, но и здесь уже есть свои легенды.Так, напротив входа в административный корпус располагается мемориальная доска, установленная в честь выдающегося инженера-строителя Владимира Потехина. Он трудился на "ПАВЛИКе" с марта 2015 по февраль 2018 года в должности заместителя управляющего директора по капитальному строительству.Не будет преувеличением сказать, что под руководством Потехина был достроен поселок, первая очередь фабрики и ряд важных сооружений.Память о Владимире Алексеевиче чтят. К слову, в поселке считается хорошей приметой прикоснуться к барельефу Потехина.Жаркая баня и выбор блюдЗначительная часть комнат в общежитиях оснащена туалетом и душем, а мобильный интернет позволяет смотреть видео и общаться с родными."Не везде там, где я работал, было постельное белье. Ночевали в палатках, в спальных мешках. А здесь, пожалуйста, – одеяла и простыни. Белье все стирается, меняется раз в неделю. Комнаты теплые. Но если вдруг кто-то мерзнет, берет обогреватель, и тепла хватает более чем", – делится начальник участка разведочных работ Владимир Попель.Чистым бельем сотрудников "ПАВЛИКа" снабжает собственный банно-прачечный комплекс. А если надо что-то срочно постирать – нет проблем. Стиральными машинами можно пользоваться круглосуточно.Электромонтажник-наладчик Максим Максимов вспоминает, как работал в компаниях с менее комфортными условиями. "Там жили в вагончиках по восемь человек, был один общий душ, один туалет. А на “ПАВЛИКе” можно сходить в свободное время попариться в бане с веником", – отмечает он.В столовой "ПАВЛИКа" – всегда свежая еда и выбор блюд. В меню есть салаты, что особенно важно зимой и весной для пополнения запаса витаминов. А еще повара устраивают гастрономические праздники – дни национальной кухни."У меня буровые бригады работают на удаленке, им каждый день собирают обеды – все то же самое, что в столовой. В течение часа доставляется. А в праздники – обязательно торты, нарезка", – говорит Владимир Попель.Кстати, забота о комфорте работников начинается со встречи в аэропорту. Вместо вертолета, как принято во многих северных компаниях, вахтовики пересаживаются в комфортабельный микроавтобус. Это и безопаснее, и быстрее. Перевозки по воздуху не только дорогие, но и непредсказуемые – ведь летной погоды на Дальнем Востоке порой приходится ждать по двое-трое суток."Логистика у нас очень хорошая – одним из преимуществ является то, что путь на работу проходит по земле. То есть никаких вертолетов нет", – сказал Юрий Ржевский.Ехать от аэропорта до поселка – около пяти часов. Это по дальневосточным меркам очень быстро.Спортивный досугНа досуге сотрудников в поселке не экономят. Очень популярен спортзал. Все тренажеры и снаряды – новые, даже блестят. Зал никогда не пустует: вечером здесь занимаются сотрудники дневной смены, утром или днем – ночной."Здесь есть мешки для бокса, даже теннисные столы. Можно в свободное время поиграть в теннис или покачаться в качалке. Все тренажеры вполне хорошие", – говорит работник "ПАВЛИКа" Максим Максимов.У теннисных столов – ажиотаж. Чувствуется, что настольный теннис пользуется большой популярностью. Вскоре понимаем почему. Дело в том, что погонять шарик любят не только мужчины, но и девушки.Спорт на комбинате вообще очень популярен. Спортивные соревнования проходят более-менее регулярно. Например, спартакиада горно-обогатительного комбината. А иногда "павликовские" атлеты выезжают на состязания в райцентр и привозят кубки.Для любителей киберспорта есть игровая приставка. А для желающих почитать – библиотека: книги можно взять прямо на выходе из столовой.Наука на страже здоровьяЗа здоровьем сотрудников на "ПАВЛИКе" тоже следят. Притом, не только врачи, а, можно сказать, искусственный интеллект – электронная система медицинских осмотров (ЭСМО).Работает эта система очень просто. Надо сесть в кресло напротив датчика, ввести свой индивидуальный номер. А дальше система все сделает сама."В течение минуты работник проходит измерение температуры тела, артериального давления, пульса, проверку наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе и расширения зрачков на предмет употребления наркотических веществ. Это в семь-восемь раз быстрее, чем через медработника", – рассказывает врач общей практики Константин Молчанов.Все необходимые препараты для работников также в наличии. На складе – более 350 наименований лекарств.Компания обеспечивает сотрудников расширенной медицинской страховкой со стоматологией. "По страховому полису я вылечил зубы на межвахте в Ставрополе, по своему месту жительства", – делится руководитель по гидротехническим сооружениям и гидротранспорту Михаил Чернов.Телезвезды вахтового поселкаВишенка на торте – собственное телевидение. Это не просто способ информировать работников предприятия, но и отличный способ взаимодействия с сотрудниками."Мы снимаем все события, которые у нас проходят. Это и праздники, и награждения. Рассказываем о людях – это одна из главных рубрик нашего корпоративного телевидения", – говорит специалист службы по связям с общественностью и СМИ АО "ПАВЛИК" Никита Хаверев.Например, был сюжет о сотруднице "ПАВЛИКа", которая поднялась на Эльбрус, а также ролик о международных соревнованиях в Белоруссии по управлению карьерными самосвалами "БЕЛАЗ", куда тоже ездил представитель компании."Есть уже и сотрудники-телезвезды, которые любят давать интервью. Для руководителей, для линейного персонала телевидение – это способ сообщить, рассказать, донести до людей важную информацию", – добавляет Хаверев.Помимо телевидения, на "ПАВЛИКе" издается и собственная газета.Семейные вахты и женщины на карьереНе стоит думать, что вахта – дело сугубо мужское. На самом деле, женщин в компании около 8%. Например, одна из сотрудниц "ПАВЛИКа", местная легенда (и, кстати, тоже телезвезда) Елена Шувалова работает водителем карьерного самосвала.Елена приехала на "ПАВЛИК" из Хакасии и работает уже третью вахту (продолжительность каждой – два месяца)."Дома я управляла 220-тонной машиной. Здесь же меня берегут – доверили 130-тонный самосвал. Надеюсь, что когда-нибудь мне дадут порулить тяжелой машиной", – смеется Елена.Анастасия Маркова родом из Кемерова, на золоторудный комбинат пришла электромонтером и тоже дорабатывает третью вахту."Устроиться сюда мне посоветовали друзья. На большой земле зарплаты все же не такие большие", – рассказывает Анастасия.Диана Тагирова – инженер-релейщик родом из Башкортостана. Она на вахте впервые. "Коллектив – огонь. Приняли сразу. Никакой агрессии. Наоборот, дали наставника, который подсказывал, как и что правильно делать", – отмечает она.Работают на "ПАВЛИКе" и семейные пары. Так, плотник Евгений Цупа приезжает на вахту вместе с женой.Прийти на практику, чтобы остатьсяВ этом году на "ПАВЛИКе" особенно много молодых специалистов. Ксения Левина и Элина Минаева – студентки геологического факультета МГУ. На "ПАВЛИК" они попали благодаря победе в чемпионате среди студентов-геологов "Геовызов", получив приз – двухмесячную стажировку на ГОКе."Мы только вливаемся в рабочий процесс, смотрим, как и что работает. За нами закреплены наставники, они обучают нас. Рассказывают, как идут процессы добычи, переработки, обработки", – рассказывают девушки.Компания участвует в проекте профориентации для школьников из Усть-Омчуга, а в рамках федеральной программы "Профессионалитет" сотрудничает с Магаданским политехническим техникумом. В этом году более 50 студентов проходят производственную практику на "ПАВЛИКе".Ребята остаются довольны, и многие планируют вернуться сюда уже в качестве работников."Люди стремятся в компании, которые уверенно стоят на ногах, где применяются передовые технологии, есть стабильность и налажен быт, где можно свои знания и профессиональные навыки развивать и применять с максимальной отдачей", – подытожил заместитель управляющего директора АО "ПАВЛИК" Алексей Мурзаков.Со всей страныНе будет преувеличением сказать, что на "ПАВЛИКе" работают граждане РФ со всех регионов."Основные регионы-доноры – это Башкортостан, Магаданская область и Красноярский край. Есть рабочие из стран бывшего СССР – Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. Для нас важно, чтобы человек был профессионалом в своем деле", – говорит Юрий Ржевский.Например, немало среди водителей карьерных самосвалов граждан Узбекистана. Так исторически сложилось. А уроженцев Казахстана много в ремонтно-механических мастерских.Из Казахстана и заслуженный работник фабрики – мастер Дамир Жангирбаев. Он окончил Восточно-Казахстанский государственный технологический университет в Усть-Каменогорске. Работал на титаново-магниевом комбинате. На "ПАВЛИКе" с 2017 года. На его глазах рос поселок и развивалась инфраструктура. По словам Дамира, здесь постоянно улучшаются жилищные условия работников, строятся новые общежития. На территории поселка есть и продуктовый магазин с неплохим ассортиментом."Дополнительные рабочие места появляются, поселок расширяется – сейчас он уже раза в три больше по численности населения. Ну и требования к работникам увеличились по квалификации, по стажу. Сюда непросто попасть. Отбираем лучших, остаются самые сильные", – говорит мастер.Новые работники проходят обучение и получают помощь наставников.Не редкость и курсы повышения квалификации. Например, мы побывали на занятиях для слесарей карьерных самосвалов, на котором преподаватель, приехавший из Новосибирска, рассказывал об особенностях нового самосвала.Из поселка мы уезжаем с легким ощущением грусти, с каким покидаешь приятные места. У этого поселка в колымской глуши есть свое очарование. А то, в свою очередь, всегда возникает, если к людям относятся по-человечески, обеспечивают их комфорт.

