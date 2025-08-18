Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил о контроле Армении ряда суверенных территорий Азербайджана - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 18.08.2025 (обновлено: 19:54 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/pashinyan-2036139033.html
Пашинян заявил о контроле Армении ряда суверенных территорий Азербайджана
Пашинян заявил о контроле Армении ряда суверенных территорий Азербайджана - РИА Новости, 18.08.2025
Пашинян заявил о контроле Армении ряда суверенных территорий Азербайджана
Армянский премьер Никол Пашинян вновь заявил, что не только Азербайджан контролирует суверенные территории Армении, но и ряд суверенных территорий Азербайджана... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T19:51:00+03:00
2025-08-18T19:54:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
сша
никол пашинян
арарат мирзоян
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_277822291e70a150f0c6a4d5fe906618.jpg
ЕРЕВАН, 18 авг – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян вновь заявил, что не только Азербайджан контролирует суверенные территории Армении, но и ряд суверенных территорий Азербайджана находятся под контролем армянской стороны. По его словам, за последние 10 дней многие в Армении задаются вопросом: если Ереван и Баку признают территориальную целостность друг друга, "то что же будет с более чем 200 квадратными километрами оккупированных территорий Армении". Он добавил, что согласно Вашингтонской декларации лидеров Армении, США и Азербайджана и парафированному армяно-азербайджанскому мирному соглашению, две страны признали нерушимость границ и территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Это, по словам Пашиняна, означает признание сторонами нынешних территорий двух республик в границах Армянской ССР и Азербайджанской ССР. "Этот вопрос должен быть решен в процессе делимитации границы. Однако логика мира, новая логика такова: если мы говорим, что есть суверенные территории Республики Армения, которые сейчас находятся под азербайджанским контролем, то мы должны также сказать, что есть суверенные территории Азербайджана, находящиеся под нашим контролем. Этот обоюдный вопрос должен быть решен в процессе делимитации", - заявил Пашинян в телеобращении к согражданам. Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян утверждал, что под контролем азербайджанских сил находятся около 200 квадратных километров в Сюникской, Гегаркуникской и Тавушской областях Армении. По его словам, эти территории оказались под азербайджанским контролем как с 1990-х годов, так и "во время нападений на территорию Армении в мае 2021 года и сентябре 2022 года". Ранее по итогам встречи Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел двух закавказских республик согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
https://ria.ru/20250811/prezident-2034660935.html
армения
азербайджан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2485:1864_1920x0_80_0_0_48f2d2659b10734488b7c1a74637347e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, сша, никол пашинян, арарат мирзоян, дональд трамп
В мире, Армения, Азербайджан, США, Никол Пашинян, Арарат Мирзоян, Дональд Трамп
Пашинян заявил о контроле Армении ряда суверенных территорий Азербайджана

Пашинян: ряд суверенных территорий Азербайджана находятся под контролем Армении

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 18 авг – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян вновь заявил, что не только Азербайджан контролирует суверенные территории Армении, но и ряд суверенных территорий Азербайджана находятся под контролем армянской стороны.
По его словам, за последние 10 дней многие в Армении задаются вопросом: если Ереван и Баку признают территориальную целостность друг друга, "то что же будет с более чем 200 квадратными километрами оккупированных территорий Армении". Он добавил, что согласно Вашингтонской декларации лидеров Армении, США и Азербайджана и парафированному армяно-азербайджанскому мирному соглашению, две страны признали нерушимость границ и территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Это, по словам Пашиняна, означает признание сторонами нынешних территорий двух республик в границах Армянской ССР и Азербайджанской ССР.
"Этот вопрос должен быть решен в процессе делимитации границы. Однако логика мира, новая логика такова: если мы говорим, что есть суверенные территории Республики Армения, которые сейчас находятся под азербайджанским контролем, то мы должны также сказать, что есть суверенные территории Азербайджана, находящиеся под нашим контролем. Этот обоюдный вопрос должен быть решен в процессе делимитации", - заявил Пашинян в телеобращении к согражданам.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян утверждал, что под контролем азербайджанских сил находятся около 200 квадратных километров в Сюникской, Гегаркуникской и Тавушской областях Армении. По его словам, эти территории оказались под азербайджанским контролем как с 1990-х годов, так и "во время нападений на территорию Армении в мае 2021 года и сентябре 2022 года".
Ранее по итогам встречи Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел двух закавказских республик согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Токаев поздравил Пашиняна с подписанием декларации с Арменией
11 августа, 18:52
 
В миреАрменияАзербайджанСШАНикол ПашинянАрарат МирзоянДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала