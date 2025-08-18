https://ria.ru/20250818/pashinyan-2036139033.html

Пашинян заявил о контроле Армении ряда суверенных территорий Азербайджана

Пашинян заявил о контроле Армении ряда суверенных территорий Азербайджана

Армянский премьер Никол Пашинян вновь заявил, что не только Азербайджан контролирует суверенные территории Армении, но и ряд суверенных территорий Азербайджана... РИА Новости, 18.08.2025

ЕРЕВАН, 18 авг – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян вновь заявил, что не только Азербайджан контролирует суверенные территории Армении, но и ряд суверенных территорий Азербайджана находятся под контролем армянской стороны. По его словам, за последние 10 дней многие в Армении задаются вопросом: если Ереван и Баку признают территориальную целостность друг друга, "то что же будет с более чем 200 квадратными километрами оккупированных территорий Армении". Он добавил, что согласно Вашингтонской декларации лидеров Армении, США и Азербайджана и парафированному армяно-азербайджанскому мирному соглашению, две страны признали нерушимость границ и территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Это, по словам Пашиняна, означает признание сторонами нынешних территорий двух республик в границах Армянской ССР и Азербайджанской ССР. "Этот вопрос должен быть решен в процессе делимитации границы. Однако логика мира, новая логика такова: если мы говорим, что есть суверенные территории Республики Армения, которые сейчас находятся под азербайджанским контролем, то мы должны также сказать, что есть суверенные территории Азербайджана, находящиеся под нашим контролем. Этот обоюдный вопрос должен быть решен в процессе делимитации", - заявил Пашинян в телеобращении к согражданам. Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян утверждал, что под контролем азербайджанских сил находятся около 200 квадратных километров в Сюникской, Гегаркуникской и Тавушской областях Армении. По его словам, эти территории оказались под азербайджанским контролем как с 1990-х годов, так и "во время нападений на территорию Армении в мае 2021 года и сентябре 2022 года". Ранее по итогам встречи Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел двух закавказских республик согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

