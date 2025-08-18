https://ria.ru/20250818/pamyatnik-2036002989.html
Памятник в честь окончания Второй мировой войны установят в Хабаровске
Памятник в честь окончания Второй мировой войны установят в Хабаровске - РИА Новости, 18.08.2025
Памятник в честь окончания Второй мировой войны установят в Хабаровске
Памятник в честь Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны установят в Хабаровске, 30 сентября утвердят лучший эскиз монумента, сообщил РИА Новости, 18.08.2025
ХАБАРОВСК, 18 авг - РИА Новости. Памятник в честь Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны установят в Хабаровске, 30 сентября утвердят лучший эскиз монумента, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Вместе с Российским военно-историческим обществом (РВИО) мы определили, где установим в Хабаровске памятник в честь Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это площадка в краевом парке имени Николая Муравьёва-Амурского", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона пригласил скульпторов и архитекторов стать разработчиками эскиза этого монумента. "Конечно, в первую очередь, хочется увидеть среди авторов проекта дальневосточников, но мы будем искренне рады идеям талантливых людей со всей России! Все подробности есть на сайте РВИО... Заявки принимаются до 1 сентября, а уже 30-го экспертная комиссия объявит победителей", - разъяснил губернатор. Демешин отметил, что задумка мемориала - запечатлеть триумф проведённой советскими воинами Маньчжурской стратегической наступательной операции. При этом важным элементом памятника должен стать не только разгром Квантунской армии, но и освобождение оккупированных японцами территорий Северо-Восточного Китая и Северной Кореи.
