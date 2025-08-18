https://ria.ru/20250818/palomnichestvo-2036088529.html

Более 5 тысяч российских шиитов приняли участие в паломничестве Арбаин

КЕРБЕЛА (ИРАК), 18 авг – РИА Новости. В крупнейшем в мире ежегодном паломничестве мусульман-шиитов Арбаин и пешем шествии из священного для них иракского города Наджеф в другой священный город Кербела приняли участие более 5 тысяч верующих из России, сообщил РИА Новости руководитель московской благотворительной группы "Служители Имама Хусейна" Мирза Алиев. "По данным организаторов благотворительных проектов Арбаина со ссылкой на визовые службы Ирака, в нынешнем ежегодном паломничестве приняли участие более 5 тысяч российских мусульман-шиитов. Примерно столько виз было выдано российским гражданам накануне Арбаина. Это общие и примерные данные. Количество россиян из шиитской общины РФ возможно и больше потому, что кто-то из них приехал в Ирак заранее или имеет постоянную иракскую визу", - рассказал в четверг агентству Мираза Алиев. По его словам, основная группа российских паломников прилетела из Москвы и других крупных городов. "Также есть представители дагестанского Дербента, где шиитская община очень многочисленна и активна в религиозной жизни", - добавил Алиев. Шествие Арбаин - крупнейшее в мире ежегодное религиозное паломничество мусульман-шиитов - проводится в память мученической гибели в 680 году внука пророка Мухаммада имама Хусейна в битве при Кербеле (нынешняя территория Ирака). С началом паломничества миллионы паломников из Ирана, Саудовской Аравии, Бахрейна и других стран прибывают в Ирак и проводят пешее шествие в сторону Кербелы, стараясь посетить мавзолей имама Хусейна. Кульминация шествия Арбаин в 2025 году прошла 14 августа.

