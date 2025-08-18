Рейтинг@Mail.ru
В пригороде Одессы произошел пожар на топливном объекте - РИА Новости, 18.08.2025
09:40 18.08.2025
В пригороде Одессы произошел пожар на топливном объекте
в мире
одесса
украина
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пожар произошел после взрывов в пригороде Одессы на Украине на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Олег Кипер. Украинский телеканал "Общественное" ночью сообщал, что в Одессе прогремели взрывы. "В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания", - написал Кипер в своем Telegram-канале. Он добавил, что на данный момент пожар ликвидирован.
одесса
украина
в мире, одесса, украина
В мире, Одесса, Украина
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пожар произошел после взрывов в пригороде Одессы на Украине на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Олег Кипер.
Украинский телеканал "Общественное" ночью сообщал, что в Одессе прогремели взрывы.
"В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на данный момент пожар ликвидирован.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
