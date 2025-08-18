https://ria.ru/20250818/odessa-2035991744.html

В пригороде Одессы произошел пожар на топливном объекте

В пригороде Одессы произошел пожар на топливном объекте

в мире

одесса

украина

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пожар произошел после взрывов в пригороде Одессы на Украине на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Олег Кипер. Украинский телеканал "Общественное" ночью сообщал, что в Одессе прогремели взрывы. "В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания", - написал Кипер в своем Telegram-канале. Он добавил, что на данный момент пожар ликвидирован.

одесса

украина

2025

в мире, одесса, украина