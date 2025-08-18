Рейтинг@Mail.ru
Очередь на въезд в Крым превысила 1,2 тысячи машин
05:17 18.08.2025
Очередь на въезд в Крым превысила 1,2 тысячи машин
республика крым
тамань (станица)
керчь
россия
происшествия
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Очередь автомобилей, ожидающих проезда через Крымский мост на полуостров, на 05.00 мск понедельника превышает 1,2 тысячи машин, на выезд из Крыма очередей нет, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1203 транспортных средства. Время ожидания более трёх часов", - говорится в сообщении. Уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
республика крым, тамань (станица), керчь, россия, происшествия
Республика Крым, Тамань (станица), Керчь, Россия, Происшествия
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Очередь автомобилей, ожидающих проезда через Крымский мост на полуостров, на 05.00 мск понедельника превышает 1,2 тысячи машин, на выезд из Крыма очередей нет, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1203 транспортных средства. Время ожидания более трёх часов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
Республика Крым, Тамань (станица), Керчь, Россия, Происшествия
 
 
