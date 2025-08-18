https://ria.ru/20250818/ochered-2035971508.html
Очередь на въезд в Крым превысила 1,2 тысячи машин
2025-08-18T05:17:00+03:00
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Очередь автомобилей, ожидающих проезда через Крымский мост на полуостров, на 05.00 мск понедельника превышает 1,2 тысячи машин, на выезд из Крыма очередей нет, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1203 транспортных средства. Время ожидания более трёх часов", - говорится в сообщении. Уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
