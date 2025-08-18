Рейтинг@Mail.ru
Прозоров раскрыл просьбу одного из обвиняемых в покушении на него - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:18 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/obvinjaemyj-2035974113.html
Прозоров раскрыл просьбу одного из обвиняемых в покушении на него
Прозоров раскрыл просьбу одного из обвиняемых в покушении на него - РИА Новости, 18.08.2025
Прозоров раскрыл просьбу одного из обвиняемых в покушении на него
Один из обвиняемых по делу о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, которое произошло в апреле 2024 года в Москве, просил следствие отпустить его РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T06:18:00+03:00
2025-08-18T06:18:00+03:00
москва
россия
варшава
василий прозоров
ростислав журавлев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939639502_0:139:2953:1800_1920x0_80_0_0_addd4c9867df8520f7f504b15b5e8d5f.jpg
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Один из обвиняемых по делу о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, которое произошло в апреле 2024 года в Москве, просил следствие отпустить его на СВО, рассказал РИА Новости Прозоров. "Один из обвиняемых уже высказал желание поехать на СВО. Но следствие, я думаю, и суд вряд ли пойдут ему навстречу. Мы все против, пускай изгниет в тюрьме лучше", - заявил Прозоров агентству. По его предположению, обвиняемым грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения. "Очень хорошо сработали оперативные службы. И они (обвиняемые - ред.) сгниют в тюрьме. Вот этого мне достаточно", - сказал он. Ранее один из адвокатов фигурантов сообщил РИА Новости, что дело о покушении на Прозорова в России поступило во Второй западный окружной военный суд. Один из обвиняемых, Ростислав Журавлев, признал свою вину, поэтому его дело выделено в отдельное производство. Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года, Прозоров пострадал незначительно. ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля. Кроме того, арестованы сообщник Головченко Журавлев и курьер Иван Паскарь. В конце марта Паскарь был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск. В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.
https://ria.ru/20250811/prozorov-2034684517.html
https://ria.ru/20250718/rossija-2030073810.html
https://ria.ru/20250718/organizatory-2029878815.html
москва
россия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939639502_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_12b5bd22189fcaf41e406681e1093898.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, варшава, василий прозоров, ростислав журавлев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), toyota corolla, происшествия
Москва, Россия, Варшава, Василий Прозоров, Ростислав Журавлев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Toyota Corolla, Происшествия
Прозоров раскрыл просьбу одного из обвиняемых в покушении на него

Прозоров заявил, что обвиняемый в покушении на него просил отправить его на СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВасилий Прозоров
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Один из обвиняемых по делу о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, которое произошло в апреле 2024 года в Москве, просил следствие отпустить его на СВО, рассказал РИА Новости Прозоров.
"Один из обвиняемых уже высказал желание поехать на СВО. Но следствие, я думаю, и суд вряд ли пойдут ему навстречу. Мы все против, пускай изгниет в тюрьме лучше", - заявил Прозоров агентству.
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Дело о покушении на экс-подполковника СБУ в России поступило в военный суд
11 августа, 22:05
По его предположению, обвиняемым грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
"Очень хорошо сработали оперативные службы. И они (обвиняемые - ред.) сгниют в тюрьме. Вот этого мне достаточно", - сказал он.
Ранее один из адвокатов фигурантов сообщил РИА Новости, что дело о покушении на Прозорова в России поступило во Второй западный окружной военный суд. Один из обвиняемых, Ростислав Журавлев, признал свою вину, поэтому его дело выделено в отдельное производство.
Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года, Прозоров пострадал незначительно. ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля.
Дом агента СБУ из Варшавы Ярославы Хрестиной, передавшей взрывчатку для покушения на бывшего украинского офицера Василия Прозорова - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Агента СБУ Хрестину переобъявили в розыск в России
18 июля, 22:29
Кроме того, арестованы сообщник Головченко Журавлев и курьер Иван Паскарь. В конце марта Паскарь был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.
Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск.
В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Организаторы теракта в отношении Прозорова действовали с Украины
18 июля, 11:09
 
МоскваРоссияВаршаваВасилий ПрозоровРостислав ЖуравлевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Toyota CorollaПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала