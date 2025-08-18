Прозоров раскрыл просьбу одного из обвиняемых в покушении на него
Прозоров заявил, что обвиняемый в покушении на него просил отправить его на СВО
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Один из обвиняемых по делу о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, которое произошло в апреле 2024 года в Москве, просил следствие отпустить его на СВО, рассказал РИА Новости Прозоров.
"Один из обвиняемых уже высказал желание поехать на СВО. Но следствие, я думаю, и суд вряд ли пойдут ему навстречу. Мы все против, пускай изгниет в тюрьме лучше", - заявил Прозоров агентству.
По его предположению, обвиняемым грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
"Очень хорошо сработали оперативные службы. И они (обвиняемые - ред.) сгниют в тюрьме. Вот этого мне достаточно", - сказал он.
Ранее один из адвокатов фигурантов сообщил РИА Новости, что дело о покушении на Прозорова в России поступило во Второй западный окружной военный суд. Один из обвиняемых, Ростислав Журавлев, признал свою вину, поэтому его дело выделено в отдельное производство.
Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года, Прозоров пострадал незначительно. ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля.
Кроме того, арестованы сообщник Головченко Журавлев и курьер Иван Паскарь. В конце марта Паскарь был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск.
В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.