Прозоров раскрыл просьбу одного из обвиняемых в покушении на него

Прозоров раскрыл просьбу одного из обвиняемых в покушении на него

2025-08-18T06:18:00+03:00

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Один из обвиняемых по делу о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, которое произошло в апреле 2024 года в Москве, просил следствие отпустить его на СВО, рассказал РИА Новости Прозоров. "Один из обвиняемых уже высказал желание поехать на СВО. Но следствие, я думаю, и суд вряд ли пойдут ему навстречу. Мы все против, пускай изгниет в тюрьме лучше", - заявил Прозоров агентству. По его предположению, обвиняемым грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения. "Очень хорошо сработали оперативные службы. И они (обвиняемые - ред.) сгниют в тюрьме. Вот этого мне достаточно", - сказал он. Ранее один из адвокатов фигурантов сообщил РИА Новости, что дело о покушении на Прозорова в России поступило во Второй западный окружной военный суд. Один из обвиняемых, Ростислав Журавлев, признал свою вину, поэтому его дело выделено в отдельное производство. Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года, Прозоров пострадал незначительно. ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля. Кроме того, арестованы сообщник Головченко Журавлев и курьер Иван Паскарь. В конце марта Паскарь был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск. В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.

