По делу Лазаревой* планируют допросить двух свидетелей
12:59 18.08.2025 (обновлено: 14:06 18.08.2025)
По делу Лазаревой* планируют допросить двух свидетелей
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Обвинение планирует допросить двух свидетелей по делу телеведущей Татьяны Лазаревой* об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщил РИА Новости ее адвокат Леонид Соловьев. Он пояснил, что в понедельник в суде прокурор огласил обвинительное заключение, затем были оглашены письменные материалы дела. От имени своей подзащитной адвокат заявил, что Лазарева* не признает вину. "На следующем заседании запланирован допрос свидетелей, всего в деле два свидетеля со стороны обвинения", - сказал Соловьев. Лазарева* уже заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России. Телеведущая находится в международном розыске.* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России
2025
происшествия, россия, татьяна лазарева
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Обвинение планирует допросить двух свидетелей по делу телеведущей Татьяны Лазаревой* об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщил РИА Новости ее адвокат Леонид Соловьев.
Он пояснил, что в понедельник в суде прокурор огласил обвинительное заключение, затем были оглашены письменные материалы дела. От имени своей подзащитной адвокат заявил, что Лазарева* не признает вину.
"На следующем заседании запланирован допрос свидетелей, всего в деле два свидетеля со стороны обвинения", - сказал Соловьев.
Лазарева* уже заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
Телеведущая находится в международном розыске.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом в России
