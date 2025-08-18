https://ria.ru/20250818/nikolaev-2036135779.html

Олег Николаев поделился цифровым опытом Чувашии на форуме "Ростки" в Казани

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Запуск региональных отраслевых цифровых платформ "Умный город" и "Управление ЖКХ и коммунальной инфраструктурой" стал темой экспертного доклада главы Чувашии Олега Николаева на проходящем в Казани III Международном форуме "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество". В рамках пленарной сессии "Как цифровизация меняет правила игры в развитии городов и агломераций" Николаев рассказал о развитии инфраструктуры и поддержке инициатив жителей по улучшению качества среды городов и сел. Эта работа ведется в регионе в рамках программы "Ниме – народный бюджет". В 2025 году будет реализовано 1555 проектов, на реализацию народных инициатив выделено 3,3 миллиарда рублей. "Для эффективной реализации инициативных проектов наших жителей мы организовали процесс подачи заявок, проведения собраний, сбора денежных средств от населения и от бизнеса через цифровые сервисы, прежде всего, портал Госуслуг. Обеспечили его "прозрачность", верификацию участников, а самое главное – возможность народного контроля. Анализируя и обобщая эту практику, мы пришли к выводу, что ее можно масштабировать. Так возникла идея создания двух цифровых платформ: "Умный город" и "Управление системой ЖКХ", которая была поддержана коллегами из правительства России", – пояснил Николаев. Тематика цифровых платформ "Умный город" и "Управление ЖКХ и коммунальной инфраструктурой" отвечает на запросы жителей республики. По данным Центра управления регионом, наиболее часто поступающие от жителей за последние 5 лет обращения касались дорог, благоустройства и ЖКХ. Региональные отраслевые платформы создаются в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" на базе единой цифровой платформы "ГосТех". Планируется, что проекты будут реализованы к 2030 году. Так, платформа "Умный город" обеспечит единое рабочее пространство взаимодействия власти и жителей. Каждый сможет найти любой объект благоустройства на сервисе "Госуслуги карта": посмотреть историю, принять участие в "народном контроле", улучшать город, голосуя за проекты благоустройства и принимая участие в инициативном бюджетировании. В свою очередь, органы власти получат возможность проводить мониторинг работ на объекте благоустройства. Это поможет эффективнее планировать работы и быстрее реагировать на проблемы. Для этого платформа будет интегрирована с госинформсистемами – ЖКХ, Росреестр, Ситуационный центр региона и другими, обеспечивающими сбор и обработку отраслевых данных и их цифровую диспетчеризацию. Вторая платформа – "Управление ЖКХ и коммунальной инфраструктурой" призвана сделать предоставление коммунальных услуг: отопления, водоснабжения, водоотведения – более надежным, прозрачным, бесперебойным. В системе будет аккумулирована вся информация о коммуникациях, сетях, котельных, включая степень износа, энергопотери и планы ремонта. Система заранее предупредит, где может прорвать трубу, или возникнуть другая проблема. Кроме того, появится возможность согласования документации на ремонт и модернизацию коммунальных сетей в онлайн-формате. Говоря о своем видении города будущего, глава Чувашии подчеркнул, что это будет "синтез высоких технологий, устойчивой экологии и комфорта, где инновации служат людям, а развитие не вступает в конфликт с природой, это город, где хочется жить, работать, творить и растить детей".

