Найден способ избежать тяжелых последствий инфаркта

https://ria.ru/20250818/nauka-2035476700.html

Снизить риск тяжелых последствий после инфаркта и улучшить индивидуальный подбор лечения может помочь новый подход, предложенный учеными СурГУ в составе научной РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T07:00:00+03:00

2025-08-18T07:00:00+03:00

2025-08-18T07:00:00+03:00

наука

университетская наука

россия

новосибирск

кемерово

сургутский государственный университет (сургу)

наука

российские инновации

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035474211_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2f3537cf415308568dd2d141f682cf1e.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Снизить риск тяжелых последствий после инфаркта и улучшить индивидуальный подбор лечения может помочь новый подход, предложенный учеными СурГУ в составе научной группы. Результаты исследования опубликованы в журнале "РМЖ. Медицинское обозрение".Даже после успешного лечения у пациентов, перенесших инфаркт, могут возникнуть серьезные осложнения. Например: фиброз миокарда (появление в сердце грубой рубцовой ткани) или развитие сердечной недостаточности — состояния, при котором сердце не справляется с перекачиванием крови.Чтобы предсказывать такие последствия, врачи используют международные шкалы риска GRACE 2.0, TIMI и CADILLAC. Они учитывают клинические и лабораторные данные, среди которых возраст, частота сердечных сокращений, артериальное давление. Однако они основаны на зарубежных данных и не всегда дают точный прогноз для российских пациентов, рассказали ученые Сургутского государственного университета (СурГУ). Еще одна проблема заключается в том, что шкалы не учитывают молекулярные маркеры, которые могут сигнализировать о высоком риске осложнений.Специалисты вуза предложили комбинированный подход, основанный на комплексной оценке: использование шкалы GRACE 2.0 вместе с анализом биологических маркеров (веществ, концентрация которых возрастает в организме) миокардиального стресса — состояния, когда сердце испытывает повышенное напряжение.Как сообщили ученые, исследованные ими маркеры — белок ST2 и пептид копептин — отражают степень перегрузки сердечной мышцы, вызванной давлением и объемом кровотока — основными факторами, затрудняющими работу сердца по перекачиванию крови. При инфаркте миокарда их уровень возрастает. Поэтому вещества, выделяемые сердечной мышцей в условиях повышенного стресса, можно обнаружить в сыворотке крови пациента."Мы наблюдали пациентов на протяжении четырех лет. Это позволило оценить роль сывороточных уровней этих маркеров в долгосрочной перспективе и выявить конкретные пороговые значения, превышение которых ассоциируется с неблагоприятным исходом", — прокомментировал доцент кафедры кардиологии СурГУ Антон Воробьев.По его словам, созданный подход позволяет выделять фокусную группу пациентов, нуждающихся в более интенсивном наблюдении и лечении."Установлены критические уровни биомаркеров: например, ST2 выше 36,5 нанограмм на миллилитр и копептин выше 3 нанограмм на миллилитр указывают на высокий риск. Таких пациентов нужно наблюдать более тщательно и корректировать терапию, в том числе с помощью новых таргетных препаратов (направленного действия)", — рассказал Антон Воробьев.Кроме того, подтвержденная эффективность использования шкалы GRACE 2.0 для жителей России в рамках долгосрочного прогноза позволит использовать ее в клинической практике без дополнительных затрат, рассказали авторы исследования.Как утверждают ученые, предложенный ими подход позволяет не только предсказывать осложнения, но и персонализировать лечение. Например, применять телемедицинские технологии для дистанционного мониторинга пациентов из группы риска.В исследовании также принимали участие специалисты Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины (Новосибирск), НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (Кемерово), Окружного кардиологического диспансера "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" (Сургут).Исследование выполнено в рамках флагманского проекта "Код жизни" федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети".

университетская наука, россия, новосибирск, кемерово, сургутский государственный университет (сургу), наука, российские инновации, качество жизни, социальный навигатор, здоровье, здоровье - общество