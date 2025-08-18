Рейтинг@Mail.ru
Десантники ВСУ и колумбийские наемники случайно атаковали друг друга - РИА Новости, 18.08.2025
11:38 18.08.2025
Десантники ВСУ и колумбийские наемники случайно атаковали друг друга
Командование Вооруженных сил Украины перебросило отряды колумбийских наемников для восстановления утраченных позиций в Сумской области, сообщает РИА Новости со... РИА Новости, 18.08.2025
в мире
украина
сумская область
афганистан
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Командование Вооруженных сил Украины перебросило отряды колумбийских наемников для восстановления утраченных позиций в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Отмечается, что зарегистрированы случаи "дружественного огня" между наемниками и другими подразделениями ВСУ из-за недостаточного уровня координации действий. &quot;Для восстановления утраченных позиций в Сумской области командование ВСУ перебросило на направление отряды колумбийских наемников. Из-за низкого уровня взаимодействия уже отмечены случаи &quot;дружественного огня&quot; со смежными подразделениями ВСУ, в частности, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой&quot;, — пояснил источник.Министерство обороны России неоднократно указывало, что киевский режим использует иностранных наемников как "пушечное мясо", и российские военные продолжат их уничтожение на всей территории Украины. Сами наемники в различных интервью жаловались, что украинские военные плохо координируют их действия и шанс выжить в боевых действиях невелик, поскольку интенсивность конфликта сильно отличается от того, что они видели, к примеру, в Афганистане и на Ближнем Востоке.
украина
сумская область
афганистан
в мире, украина, сумская область, афганистан, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Украина, Сумская область, Афганистан, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Командование Вооруженных сил Украины перебросило отряды колумбийских наемников для восстановления утраченных позиций в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
Отмечается, что зарегистрированы случаи "дружественного огня" между наемниками и другими подразделениями ВСУ из-за недостаточного уровня координации действий.
"Для восстановления утраченных позиций в Сумской области командование ВСУ перебросило на направление отряды колумбийских наемников. Из-за низкого уровня взаимодействия уже отмечены случаи "дружественного огня" со смежными подразделениями ВСУ, в частности, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой", — пояснил источник.

Министерство обороны России неоднократно указывало, что киевский режим использует иностранных наемников как "пушечное мясо", и российские военные продолжат их уничтожение на всей территории Украины. Сами наемники в различных интервью жаловались, что украинские военные плохо координируют их действия и шанс выжить в боевых действиях невелик, поскольку интенсивность конфликта сильно отличается от того, что они видели, к примеру, в Афганистане и на Ближнем Востоке.
Эксперт рассказал, почему наемники хотят уехать с Украины
В миреУкраинаСумская областьАфганистанВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
