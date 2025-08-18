https://ria.ru/20250818/naemniki-2036018019.html
Десантники ВСУ и колумбийские наемники случайно атаковали друг друга
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Командование Вооруженных сил Украины перебросило отряды колумбийских наемников для восстановления утраченных позиций в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Отмечается, что зарегистрированы случаи "дружественного огня" между наемниками и другими подразделениями ВСУ из-за недостаточного уровня координации действий. "Для восстановления утраченных позиций в Сумской области командование ВСУ перебросило на направление отряды колумбийских наемников. Из-за низкого уровня взаимодействия уже отмечены случаи "дружественного огня" со смежными подразделениями ВСУ, в частности, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой", — пояснил источник.Министерство обороны России неоднократно указывало, что киевский режим использует иностранных наемников как "пушечное мясо", и российские военные продолжат их уничтожение на всей территории Украины. Сами наемники в различных интервью жаловались, что украинские военные плохо координируют их действия и шанс выжить в боевых действиях невелик, поскольку интенсивность конфликта сильно отличается от того, что они видели, к примеру, в Афганистане и на Ближнем Востоке.
