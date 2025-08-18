Рейтинг@Mail.ru
Россия готова передать Украине 31 человека, заявила Москалькова
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 18.08.2025 (обновлено: 13:44 18.08.2025)
Россия готова передать Украине 31 человека, заявила Москалькова
Россия готова передать Украине 31 человека, заявила Москалькова - РИА Новости, 18.08.2025
Россия готова передать Украине 31 человека, заявила Москалькова
Украинская сторона представила РФ для взаимной репатриации список людей, Россия готова передать Украине 31 человека, сообщила уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 18.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
татьяна москалькова
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинская сторона представила РФ для взаимной репатриации список людей, Россия готова передать Украине 31 человека, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас передать Украине без каких-либо условий. На сегодняшний день список из 31 человека направлен украинской стороне", - сказала она журналистам. Москалькова уточнила, что на Украине по-прежнему удерживается 31 житель Курской области."Любые условия по возвращению курских жителей противоречат нормам международного права. Но мы готовы к любому диалогу, который мог бы подвинуть нас к положительному решению этого вопроса", - добавила федеральный омбудсмен.
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинская сторона представила РФ для взаимной репатриации список людей, Россия готова передать Украине 31 человека, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас передать Украине без каких-либо условий. На сегодняшний день список из 31 человека направлен украинской стороне", - сказала она журналистам.
Москалькова уточнила, что на Украине по-прежнему удерживается 31 житель Курской области.
"Любые условия по возвращению курских жителей противоречат нормам международного права. Но мы готовы к любому диалогу, который мог бы подвинуть нас к положительному решению этого вопроса", - добавила федеральный омбудсмен.
Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Рогов призвал Меланью Трамп защитить украинских детей от Зеленского
Вчера, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьТатьяна Москалькова
 
 
