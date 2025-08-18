https://ria.ru/20250818/moskalkova-2036051417.html

Россия готова передать Украине 31 человека, заявила Москалькова

Россия готова передать Украине 31 человека, заявила Москалькова

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинская сторона представила РФ для взаимной репатриации список людей, Россия готова передать Украине 31 человека, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас передать Украине без каких-либо условий. На сегодняшний день список из 31 человека направлен украинской стороне", - сказала она журналистам. Москалькова уточнила, что на Украине по-прежнему удерживается 31 житель Курской области."Любые условия по возвращению курских жителей противоречат нормам международного права. Но мы готовы к любому диалогу, который мог бы подвинуть нас к положительному решению этого вопроса", - добавила федеральный омбудсмен.

