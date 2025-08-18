Рейтинг@Mail.ru
ЦИК Молдавии одобрил 104 кандидата на выборы от оппозиционного блока - РИА Новости, 18.08.2025
16:25 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/moldaviya-2036091122.html
ЦИК Молдавии одобрил 104 кандидата на выборы от оппозиционного блока
КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии зарегистрировала список из 104 кандидатов от избирательного блока "Патриотический блок социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" на парламентские выборы, сообщает в понедельник пресс-служба ЦИК. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. ЦИК Молдавии 3 августа зарегистрировал объединенный блок оппозиции в качестве участника парламентских выборов. В этот блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. "Сегодня комиссия одобрила список из 104 кандидатов от избирательного блока "Патриотический блок социалистов, коммунистов, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Также комиссия подтвердила представителей в комиссии и ответственных за финансы от каждой политической силы", - говорится в сообщении ЦИК. Комиссия также одобрила в понедельник список из 103 кандидатов от избирательного блока "Альтернатива" и 101 кандидата от партии "Движение Респект Молдова". Одновременно комиссия отклонила заявку партии "Мы" на регистрацию списка кандидатов из-за нарушений при его составлении. "Формирование было обязано представить список не менее 51 и не более 111 человек. На этапе подтверждения личной подачи документов явились только 49 кандидатов, что ниже минимального предела", - говорится в сообщении ЦИК. Согласно молдавскому законодательству, зарегистрированные кандидаты, занимающие государственные должности, обязаны приостановить свою деятельность на период избирательной кампании. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии зарегистрировала список из 104 кандидатов от избирательного блока "Патриотический блок социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" на парламентские выборы, сообщает в понедельник пресс-служба ЦИК.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. ЦИК Молдавии 3 августа зарегистрировал объединенный блок оппозиции в качестве участника парламентских выборов. В этот блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
"Сегодня комиссия одобрила список из 104 кандидатов от избирательного блока "Патриотический блок социалистов, коммунистов, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Также комиссия подтвердила представителей в комиссии и ответственных за финансы от каждой политической силы", - говорится в сообщении ЦИК.
Комиссия также одобрила в понедельник список из 103 кандидатов от избирательного блока "Альтернатива" и 101 кандидата от партии "Движение Респект Молдова".
Одновременно комиссия отклонила заявку партии "Мы" на регистрацию списка кандидатов из-за нарушений при его составлении. "Формирование было обязано представить список не менее 51 и не более 111 человек. На этапе подтверждения личной подачи документов явились только 49 кандидатов, что ниже минимального предела", - говорится в сообщении ЦИК.
Согласно молдавскому законодательству, зарегистрированные кандидаты, занимающие государственные должности, обязаны приостановить свою деятельность на период избирательной кампании.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
