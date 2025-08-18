https://ria.ru/20250818/moldaviya-2036091122.html

ЦИК Молдавии одобрил 104 кандидата на выборы от оппозиционного блока

ЦИК Молдавии одобрил 104 кандидата на выборы от оппозиционного блока - РИА Новости, 18.08.2025

ЦИК Молдавии одобрил 104 кандидата на выборы от оппозиционного блока

Центральная избирательная комиссия Молдавии зарегистрировала список из 104 кандидатов от избирательного блока "Патриотический блок социалистов, коммунистов,... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T16:25:00+03:00

2025-08-18T16:25:00+03:00

2025-08-18T16:25:00+03:00

в мире

гагаузия

молдавия

василий тарлев

sputnik молдова

игорь додон

ирина влах

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии зарегистрировала список из 104 кандидатов от избирательного блока "Патриотический блок социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" на парламентские выборы, сообщает в понедельник пресс-служба ЦИК. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. ЦИК Молдавии 3 августа зарегистрировал объединенный блок оппозиции в качестве участника парламентских выборов. В этот блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. "Сегодня комиссия одобрила список из 104 кандидатов от избирательного блока "Патриотический блок социалистов, коммунистов, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Также комиссия подтвердила представителей в комиссии и ответственных за финансы от каждой политической силы", - говорится в сообщении ЦИК. Комиссия также одобрила в понедельник список из 103 кандидатов от избирательного блока "Альтернатива" и 101 кандидата от партии "Движение Респект Молдова". Одновременно комиссия отклонила заявку партии "Мы" на регистрацию списка кандидатов из-за нарушений при его составлении. "Формирование было обязано представить список не менее 51 и не более 111 человек. На этапе подтверждения личной подачи документов явились только 49 кандидатов, что ниже минимального предела", - говорится в сообщении ЦИК. Согласно молдавскому законодательству, зарегистрированные кандидаты, занимающие государственные должности, обязаны приостановить свою деятельность на период избирательной кампании. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250817/moldaviya-2035903325.html

https://ria.ru/20250818/moldaviya-2036067432.html

гагаузия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гагаузия, молдавия, василий тарлев, sputnik молдова, игорь додон, ирина влах, московский комсомолец, кишинев