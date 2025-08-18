https://ria.ru/20250818/moldaviya-2036067432.html

Сторонники Гуцул требуют допустить депутатов в СИЗО

Сторонники Гуцул требуют допустить депутатов в СИЗО

КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул и активистки оппозиционного политблока "Победа" Светланы Попан провели в понедельник митинг у стен следственного изолятора в Кишиневе, где они содержатся, они требуют допустить молдавских депутатов в СИЗО, передает корреспондент РИА Новости. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Депутаты блока "Победа" направили запрос в минюст с требованием разрешить им проверить условия содержания Гуцул в СИЗО. "Когда ряд депутатов парламента запросили свидание с Гуцул, последовал ответ, что мандат депутатов нынешнего созыва якобы уже истек. Но когда нужно было утвердить продажных судей конституционного суда, правящая фракция провела экстренное заседание парламента", - заявил на митинге гражданский активист, советник главы Гагаузии Михаил Влах. Манифестанты выражают недовольство тем, что власти не позволяют депутатам встретиться с Гуцул и Попан и другими арестованными активистами политблока "Победа". Активисты обвиняют правящую партию в двойных стандартах при работе парламента. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

