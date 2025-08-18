Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция рассказала, зачем стране голосование по почте
18:29 18.08.2025
Молдавская оппозиция рассказала, зачем стране голосование по почте
Молдавская оппозиция рассказала, зачем стране голосование по почте
КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Власти Молдавии настаивают на необходимости использования голосования по почте, чтобы иметь возможность фальсифицировать выборы, считает лидер входящей в блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подпишет указ перед промежуточными выборами 2026 года, направленный против голосования по почте и электронных систем подсчета голосов. "Если в США на таком уровне говорят, что голосование по почте - это угроза, коррупция и поле для махинаций, то что мы делаем в Молдавии? Превращаем граждан в цифры для отчета, а страну - в полигон для экспериментов… Готова ли нелегитимный президент (Молдавии Майя Санду - ред.) признать, что "тренды демократии" на деле - это тренды фальсификаций? Вопрос риторический", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По словам политика, подобный инструмент для голосования выходит слишком дорогостоящим "Даже в США, где миллионы проголосовали по почте, звучат сомнения и массовые требования отменить этот механизм. А у нас - сотни голосов за миллионы леев. Это не демократия. Это издевательство", - добавил Лунгу. ЦИК Молдавии сообщал 14 августа, что в этом году воспользоваться возможностью голосования по почте вызвались 2600 человек из 10 стран. На выборах президента Молдавии осенью прошлого года возможность голосовать по почте получили граждане республики, живущие в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. В июле парламент одобрил расширение списка этих стран, добавив в него Японию и Австралию, Южную Корею и Новую Зеландию. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Власти Молдавии настаивают на необходимости использования голосования по почте, чтобы иметь возможность фальсифицировать выборы, считает лидер входящей в блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подпишет указ перед промежуточными выборами 2026 года, направленный против голосования по почте и электронных систем подсчета голосов.
15 августа, 10:04
Шор обвинил режим Санду в пренебрежительном отношении к диаспоре в России
15 августа, 10:04
"Если в США на таком уровне говорят, что голосование по почте - это угроза, коррупция и поле для махинаций, то что мы делаем в Молдавии? Превращаем граждан в цифры для отчета, а страну - в полигон для экспериментов… Готова ли нелегитимный президент (Молдавии Майя Санду - ред.) признать, что "тренды демократии" на деле - это тренды фальсификаций? Вопрос риторический", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По словам политика, подобный инструмент для голосования выходит слишком дорогостоящим
"Даже в США, где миллионы проголосовали по почте, звучат сомнения и массовые требования отменить этот механизм. А у нас - сотни голосов за миллионы леев. Это не демократия. Это издевательство", - добавил Лунгу.
ЦИК Молдавии сообщал 14 августа, что в этом году воспользоваться возможностью голосования по почте вызвались 2600 человек из 10 стран. На выборах президента Молдавии осенью прошлого года возможность голосовать по почте получили граждане республики, живущие в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. В июле парламент одобрил расширение списка этих стран, добавив в него Японию и Австралию, Южную Корею и Новую Зеландию.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
17 августа, 12:34
Санду придется посадить в застенки весь молдавский народ, заявили в Госдуме
17 августа, 12:34
 
