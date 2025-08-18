Рейтинг@Mail.ru
Молдавские юристы выступили против сокращения числа участков в ПМР - РИА Новости, 18.08.2025
16:26 18.08.2025 (обновлено: 16:30 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/moldavija-2036091493.html
2025-08-18T16:26:00+03:00
2025-08-18T16:30:00+03:00
КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Союз юристов Молдавии выступил против планов властей сократить количество избирательных участков для жителей Приднестровья на предстоящих парламентских выборах.
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Вопрос доступа жителей левобережья к выборам регулярно поднимается в ходе избирательных кампаний в Молдавии. Ранее лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), председатель парламента Игорь Гросу заявил на встрече с диаспорой, что для жителей Приднестровья будет открыто 10 избирательных участков. В прошлом году на президентских выборах Кишинев открыл для жителей Приднестровской Молдавской Республики 30 участков.
"Миссия по наблюдению за выборами Союза юристов Молдавии выражает обеспокоенность намерением властей сократить число избирательных участков для граждан, проживающих в населённых пунктах левобережья Днестра… Намерение властей сократить число избирательных участков для жителей Приднестровского региона ограничит право на голосование более 270 тысяч граждан", - говорится в обращении юристов, опубликованном на странице объединения в соцсети Facebook *.
В организации подчеркнули, что избирательные участки для жителей Приднестровья расположены на территории, контролируемой конституционными органами Молдавии, и "не представляют угрозы для безопасности".
В союзе напомнили, что на прошлых выборах избиратели сталкивались с затруднениями при доступе к участкам. "Власти точно знают количество избирателей и не должны ограничиваться только критерием явки", — отметили в организации.
Юристы напомнили, что Конституционный суд Молдавии постановил, что государственные органы не вправе предпринимать действия, ограничивающие приобретённые права, за исключением случаев, предусмотренных законом и необходимых в интересах общества. "Право на голосование является фундаментальным правом и должно обеспечиваться в равной мере для всех граждан. Власти не должны ограничиваться только критерием явки на выборы при принятии решений о количестве участков", - говорится в заявлении.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
* запрещена в РФ как экстремистская
