ВС России поразили пункты дислокации ВСУ авиабомбами

Российские войска ударом авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации боевиков ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T16:52:00+03:00

2025-08-18T16:52:00+03:00

2025-08-18T17:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские войска ударом авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации боевиков ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате разведывательных мероприятий ВС России обнаружены пункты временной дислокации подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Мирноград и Иванополье в ДНР. <...> В результате точного попадания авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК уничтожен ПВД 15 оброн НГУ в Мирнограде", — говорится в заявлении.В Иванополье ударом нескольких ФАБ-500 с УМПК уничтожили пункты временной дислокации подразделений 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ.Ведомство опубликовало кадры поражения.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не обстреливает жилые дома и социальные учреждения.

