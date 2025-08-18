Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ авиабомбами - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 18.08.2025 (обновлено: 17:32 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/minoborony-2036097342.html
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ авиабомбами
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ авиабомбами - РИА Новости, 18.08.2025
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ авиабомбами
Российские войска ударом авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации боевиков ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T16:52:00+03:00
2025-08-18T17:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965225286_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_2f7e435ae9726ef6705f952f742377c6.png
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские войска ударом авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации боевиков ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате разведывательных мероприятий ВС России обнаружены пункты временной дислокации подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Мирноград и Иванополье в ДНР. &lt;...&gt; В результате точного попадания авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК уничтожен ПВД 15 оброн НГУ в Мирнограде", — говорится в заявлении.В Иванополье ударом нескольких ФАБ-500 с УМПК уничтожили пункты временной дислокации подразделений 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ.Ведомство опубликовало кадры поражения.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не обстреливает жилые дома и социальные учреждения.
https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035936828.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965225286_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_e3ecad5c501eafb6ec7a5d4fa15a4177.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ авиабомбами

ВС РФ поразили пункты дислокации ВСУ в ДНР авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500

© Минобороны РоссииСброс авиабомбы
Сброс авиабомбы - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Минобороны России
Сброс авиабомбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские войска ударом авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации боевиков ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны.
"В результате разведывательных мероприятий ВС России обнаружены пункты временной дислокации подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Мирноград и Иванополье в ДНР. <...> В результате точного попадания авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК уничтожен ПВД 15 оброн НГУ в Мирнограде", — говорится в заявлении.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Спецоперация 17 августа: ВС России нанесли удар по месту хранения ракет ВСУ
Вчера, 18:55
В Иванополье ударом нескольких ФАБ-500 с УМПК уничтожили пункты временной дислокации подразделений 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Ведомство опубликовало кадры поражения.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не обстреливает жилые дома и социальные учреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала