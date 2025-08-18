Татарстан заинтересован в поставках продукции в Китай и инвестициях

https://ria.ru/20250818/minnikhanov-2036090045.html

КАЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Татарстан заинтересован в продвижении в Китай продукции своих предприятий и инвестициях в республику китайского бизнеса, сообщил глава региона Рустам Минниханов в ходе третьего международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". На полях форума состоялся круглый стол "Межрегиональное сотрудничество России и Китая на примере Республики Татарстан" с участием Минниханова, руководителей ведущих министерств республики и представителей нескольких десятков китайских компаний. "Татарстан заинтересован в продвижении в Китай продукции своих предприятий. Это грузовые автомобили, вертолеты, суда, газоперекачивающее оборудование, шины, компрессоры, медицинские инструменты, машиностроительная и нефтехимическая продукция. Мы также заинтересованы в развитии взаимодействия в сфере высоких технологий, электроники, энергетики", - сказал Минниханов в ходе заседания. Глава Татарстана отметил, что один из главных факторов обеспечения дальнейшего развития экономики республики - реализация инвестиционных проектов. "Приглашаем китайский бизнес инвестировать в Республику Татарстан", - сказал он, приведя в пример успешный опыт работы в республике китайской компании Haier, которая запустила в Набережных Челнах уже шесть заводов и работает над созданием промышленного технопарка. По словам Минниханова, сегодня Татарстан занимает лидирующие позиции в российском рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Для инвесторов в республике созданы ОЭЗ "Алабуга" и "Иннополис", действует сеть индустриальных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок. Все прозвучавшие предложения представителей китайских компаний, по его информации, будут обобщены и детально проработаны. В рамках круглого стола было подписано несколько соглашений о сотрудничестве, в частности, соглашения о взаимодействии и развитии сотрудничества между Агентством инвестиционного развития Татарстана и Sany Group, между Госкомитетом Татарстана по туризму и китайской международной инвестиционной компанией "Хуамин", между ООО "Один пояс и один путь" и New New Shipping Line Co.,LTD, между особой экономической зоной "Иннополис" и научно-производственным центром "Везума", между АО "Кама", CTTIC Stones и Агентством инвестиционного развития Татарстана. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. Ожидается, что в форуме примут участие более 10 тысяч человек из 33 стран, в том числе 11 правительственных делегаций и порядка 200 компаний из Китая. В программе форума около 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. В оргкомитет заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать.

