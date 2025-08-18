https://ria.ru/20250818/mid-2036137902.html

МИД обвинил Британию в попытке подорвать мирные усилия по Украине

МИД обвинил Британию в попытке подорвать мирные усилия по Украине - РИА Новости, 18.08.2025

МИД обвинил Британию в попытке подорвать мирные усилия по Украине

Заявления руководства Великобритании о возможном размещении войск на Украине явно направлены на подрыв мирных усилий США и России, идеи об отправке контингента... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T19:45:00+03:00

2025-08-18T19:45:00+03:00

2025-08-18T19:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

нато

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Заявления руководства Великобритании о возможном размещении войск на Украине явно направлены на подрыв мирных усилий США и России, идеи об отправке контингента на Украину, озвучиваемые в европейских столицах, являются подстрекательством к продолжению боевых действий, заявили в МИД РФ."На фоне продемонстрированного руководством России и США в Анкоридже подлинного стремления к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому урегулированию конфликта вокруг Украины, включающему в том числе искоренение его первопричин, из Лондона продолжают сыпаться высказывания, которые не только диссонируют с усилиями Москвы и Вашингтона, но и явным образом направлены на их подрыв", - говорится в комментарии на сайте министерства.Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250818/ukraina-2036088336.html

украина

россия

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, нато, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, вооруженные силы украины