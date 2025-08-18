Рейтинг@Mail.ru
МИД обвинил Британию в попытке подорвать мирные усилия по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:45 18.08.2025
МИД обвинил Британию в попытке подорвать мирные усилия по Украине
МИД обвинил Британию в попытке подорвать мирные усилия по Украине - РИА Новости, 18.08.2025
МИД обвинил Британию в попытке подорвать мирные усилия по Украине
Заявления руководства Великобритании о возможном размещении войск на Украине явно направлены на подрыв мирных усилий США и России, идеи об отправке контингента... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Заявления руководства Великобритании о возможном размещении войск на Украине явно направлены на подрыв мирных усилий США и России, идеи об отправке контингента на Украину, озвучиваемые в европейских столицах, являются подстрекательством к продолжению боевых действий, заявили в МИД РФ."На фоне продемонстрированного руководством России и США в Анкоридже подлинного стремления к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому урегулированию конфликта вокруг Украины, включающему в том числе искоренение его первопричин, из Лондона продолжают сыпаться высказывания, которые не только диссонируют с усилиями Москвы и Вашингтона, но и явным образом направлены на их подрыв", - говорится в комментарии на сайте министерства.Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
МИД обвинил Британию в попытке подорвать мирные усилия по Украине

Захарова назвала заявления Британии подрывающими мирный процесс по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Заявления руководства Великобритании о возможном размещении войск на Украине явно направлены на подрыв мирных усилий США и России, идеи об отправке контингента на Украину, озвучиваемые в европейских столицах, являются подстрекательством к продолжению боевых действий, заявили в МИД РФ.
"На фоне продемонстрированного руководством России и США в Анкоридже подлинного стремления к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому урегулированию конфликта вокруг Украины, включающему в том числе искоренение его первопричин, из Лондона продолжают сыпаться высказывания, которые не только диссонируют с усилиями Москвы и Вашингтона, но и явным образом направлены на их подрыв", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
СМИ: Британия может поддержать соглашение по Украине до прекращения огня
