МИД обвинил Британию в попытке подорвать мирные усилия по Украине
МИД обвинил Британию в попытке подорвать мирные усилия по Украине - РИА Новости, 18.08.2025
МИД обвинил Британию в попытке подорвать мирные усилия по Украине
Заявления руководства Великобритании о возможном размещении войск на Украине явно направлены на подрыв мирных усилий США и России, идеи об отправке контингента... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T19:45:00+03:00
2025-08-18T19:45:00+03:00
2025-08-18T19:59:00+03:00
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Заявления руководства Великобритании о возможном размещении войск на Украине явно направлены на подрыв мирных усилий США и России, идеи об отправке контингента на Украину, озвучиваемые в европейских столицах, являются подстрекательством к продолжению боевых действий, заявили в МИД РФ."На фоне продемонстрированного руководством России и США в Анкоридже подлинного стремления к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому урегулированию конфликта вокруг Украины, включающему в том числе искоренение его первопричин, из Лондона продолжают сыпаться высказывания, которые не только диссонируют с усилиями Москвы и Вашингтона, но и явным образом направлены на их подрыв", - говорится в комментарии на сайте министерства.Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
МИД обвинил Британию в попытке подорвать мирные усилия по Украине
