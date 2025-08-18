https://ria.ru/20250818/medved-2036006799.html

В Иркутской области медведь напал на мужчину

В Иркутской области медведь напал на мужчину - РИА Новости, 18.08.2025

В Иркутской области медведь напал на мужчину

Медведь напал на мужчину в Иркутской области, с травмами он доставлен в больницу, сообщило ГУМВД РФ по региону.

происшествия

иркутская область

усть-кут

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ИРКУТСК, 18 авг - РИА Новости. Медведь напал на мужчину в Иркутской области, с травмами он доставлен в больницу, сообщило ГУМВД РФ по региону. В воскресенье в полицию Усть-Кута поступило сообщение от женщины о том, что в лесу вблизи реки Моголь медведь напал на ее сожителя. "Мужчину 1985 года рождения с телесными повреждениями доставили на гусеничном тракторе в деревню Кутим, после чего на лодке переправили в деревню Мартыново, где его ожидала скорая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина работает лесоотводчиком.

иркутская область

усть-кут

