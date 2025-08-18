https://ria.ru/20250818/medinskij-2036174596.html

Мединский назвал видео с якобы его заявлениями об Аляске дипфейком

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Помощник президента России, глава РВИО Владимир Мединский в эфире радио Sputnik назвал дипфейком видео с якобы его заявлениями о сдаче Аляски в аренду США на 160 лет.Мединский отметил, что подобных фейковых видео много. В качестве примера помощник президента привел многочасовую лекцию про Османскую империю со словами про дружественные народы Армении и Азербайджана, которую никогда не читал.Мединский напомнил, что Аляска была не сдана в аренду, а продана правительством Александра II за 7,2 миллиона долларов. "Деньги были получены", - заключил глава РВИО.

