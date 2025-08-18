Рейтинг@Mail.ru
Мединский назвал видео с якобы его заявлениями об Аляске дипфейком
22:30 18.08.2025 (обновлено: 00:40 19.08.2025)
Мединский назвал видео с якобы его заявлениями об Аляске дипфейком
Мединский назвал видео с якобы его заявлениями об Аляске дипфейком - РИА Новости, 19.08.2025
Мединский назвал видео с якобы его заявлениями об Аляске дипфейком
Помощник президента России, глава РВИО Владимир Мединский в эфире радио Sputnik назвал дипфейком видео с якобы его заявлениями о сдаче Аляски в аренду США на... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Помощник президента России, глава РВИО Владимир Мединский в эфире радио Sputnik назвал дипфейком видео с якобы его заявлениями о сдаче Аляски в аренду США на 160 лет.Мединский отметил, что подобных фейковых видео много. В качестве примера помощник президента привел многочасовую лекцию про Османскую империю со словами про дружественные народы Армении и Азербайджана, которую никогда не читал.Мединский напомнил, что Аляска была не сдана в аренду, а продана правительством Александра II за 7,2 миллиона долларов. "Деньги были получены", - заключил глава РВИО.
Мединский назвал видео с якобы его заявлениями об Аляске дипфейком

Мединский назвал видео с заявлениями о сдаче Аляски в аренду дипфейком

© РИА Новости / Дмитрий АстаховМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Помощник президента России, глава РВИО Владимир Мединский в эфире радио Sputnik назвал дипфейком видео с якобы его заявлениями о сдаче Аляски в аренду США на 160 лет.
Мединский отметил, что подобных фейковых видео много. В качестве примера помощник президента привел многочасовую лекцию про Османскую империю со словами про дружественные народы Армении и Азербайджана, которую никогда не читал.
Мединский напомнил, что Аляска была не сдана в аренду, а продана правительством Александра II за 7,2 миллиона долларов.
"Деньги были получены", - заключил глава РВИО.
