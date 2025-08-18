https://ria.ru/20250818/kurily-2035975279.html
У побережья северных Курил произошло второе землетрясение
У побережья северных Курил произошло второе землетрясение - РИА Новости, 18.08.2025
У побережья северных Курил произошло второе землетрясение
Второе землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в понедельник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T06:35:00+03:00
2025-08-18T06:35:00+03:00
2025-08-18T06:35:00+03:00
в мире
тихий океан
северо-курильск
парамушир
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 авг – РИА Новости. Второе землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в понедельник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Второе землетрясение магнитудой 5,0 почти через час после первого произошло 18 августа в Тихом океане. Его эпицентр располагался в 156 километрах юго-западнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 63 километра", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, данные об ощутимости специалистам пока не поступали, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250816/zemletryasenie-2035820265.html
тихий океан
северо-курильск
парамушир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тихий океан, северо-курильск, парамушир, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
В мире, Тихий океан, Северо-Курильск, Парамушир, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
У побережья северных Курил произошло второе землетрясение
У побережья северных Курил произошло второе землетрясение магнитудой 5,0