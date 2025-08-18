Рейтинг@Mail.ru
У побережья северных Курил произошло второе землетрясение
06:35 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/kurily-2035975279.html
У побережья северных Курил произошло второе землетрясение
2025-08-18T06:35:00+03:00
2025-08-18T06:35:00+03:00
в мире
тихий океан
северо-курильск
парамушир
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 авг – РИА Новости. Второе землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в понедельник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Второе землетрясение магнитудой 5,0 почти через час после первого произошло 18 августа в Тихом океане. Его эпицентр располагался в 156 километрах юго-западнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 63 километра", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, данные об ощутимости специалистам пока не поступали, тревога цунами не объявлялась.
в мире, тихий океан, северо-курильск, парамушир, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
В мире, Тихий океан, Северо-Курильск, Парамушир, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 авг – РИА Новости. Второе землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в понедельник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Второе землетрясение магнитудой 5,0 почти через час после первого произошло 18 августа в Тихом океане. Его эпицентр располагался в 156 километрах юго-западнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 63 километра", - рассказала сейсмолог.
По информации собеседницы агентства, данные об ощутимости специалистам пока не поступали, тревога цунами не объявлялась.
