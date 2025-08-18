https://ria.ru/20250818/kurily-2035975279.html

У побережья северных Курил произошло второе землетрясение

У побережья северных Курил произошло второе землетрясение

в мире

тихий океан

северо-курильск

парамушир

елена семенова

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 авг – РИА Новости. Второе землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в понедельник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Второе землетрясение магнитудой 5,0 почти через час после первого произошло 18 августа в Тихом океане. Его эпицентр располагался в 156 километрах юго-западнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 63 километра", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, данные об ощутимости специалистам пока не поступали, тревога цунами не объявлялась.

