В МИД КНР ответили на вопрос об урегулировании украинского кризиса
В МИД КНР ответили на вопрос об урегулировании украинского кризиса
ПЕКИН, 18 авг – РИА Новости. Китай продолжит по-своему продвигать политическое урегулирование украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос о готовности КНР выступить в качестве возможного гаранта безопасности Украины. В субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины. Портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что Китай упоминался на саммите России и США на Аляске как один из возможных гарантов безопасности Украины. "Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, мы продолжим по-своему продвигать примирение и переговоры, содействуя политическому решению кризиса", - сказала дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать потенциальную возможность Китая выступить в качестве одного из гарантов безопасности Украины. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
