https://ria.ru/20250818/kitaj-2036007858.html

В МИД КНР ответили на вопрос об урегулировании украинского кризиса

В МИД КНР ответили на вопрос об урегулировании украинского кризиса - РИА Новости, 18.08.2025

В МИД КНР ответили на вопрос об урегулировании украинского кризиса

Китай продолжит по-своему продвигать политическое урегулирование украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T10:51:00+03:00

2025-08-18T10:51:00+03:00

2025-08-18T10:51:00+03:00

в мире

китай

украина

сша

дональд трамп

мао нин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/26/1556002658_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5096e275441af1e1491ebec17b8df58d.jpg

ПЕКИН, 18 авг – РИА Новости. Китай продолжит по-своему продвигать политическое урегулирование украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос о готовности КНР выступить в качестве возможного гаранта безопасности Украины. В субботу газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины. Портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что Китай упоминался на саммите России и США на Аляске как один из возможных гарантов безопасности Украины. "Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, мы продолжим по-своему продвигать примирение и переговоры, содействуя политическому решению кризиса", - сказала дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать потенциальную возможность Китая выступить в качестве одного из гарантов безопасности Украины. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250818/kitaj-2036003133.html

https://ria.ru/20250818/alyaska-2035980867.html

китай

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, украина, сша, дональд трамп, мао нин, владимир путин