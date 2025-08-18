https://ria.ru/20250818/kishinev-2036012272.html

Эксперт: Кишинев считает приднестровцев нежелательными избирателями

Эксперт: Кишинев считает приднестровцев нежелательными избирателями

ТИРАСПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. В Кишиневе считают приднестровцев, имеющих молдавское гражданство, нежелательными избирателями на предстоящих 28 сентября выборах в парламент Молдавии, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Традиционно для жителей Приднестровья властями Молдавии открываются избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для жителей ПМР было открыто 30 участков. На предстоящих парламентских выборах Кишинев планирует сократить число избирательных участков для жителей Приднестровья. "В прошлые годы на избирательных участках, которые были предназначены для жителей Приднестровья, фиксировалась поддержка Майи Санду и Партии "Действие и солидарность" ( PAS) на уровне 15%. Но наблюдатели полагают, что эти проценты были набраны за счет жителей сел, которые находятся под юрисдикцией Молдовы. Поддержка же со стороны приднестровских избирателей была совсем не высока", - сказал Шорников. Он отметил, что за прошедшие годы, когда Санду попыталась превратить Приднестровье в некую резервацию, этой поддержки нет даже на уровне статистической погрешности. "С точки зрения политтехнологов PAS, приднестровцы совершенно нелояльный Кишиневу электорат, который следует максимально демотивировать. Скорее всего, ограничение количества участков для голосования – это только первый шаг. От этих властей следует ожидать провокаций, которые должны будут отпугнуть приднестровцев от самой мысли принять участие в молдавских выборах", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, год назад кишиневские власти придумали историю с минированием моста и на этом основании заблокировали доступ части избирателей к участкам. А четыре года назад один из лидеров PAS Игорь Гросу устроил на пропускном пункте с Приднестровьем показательный скандал, пытаясь криками и оскорблениями сбить поток желающих проголосовать. "Что будет сейчас, трудно даже вообразить. События в Кишиневе показывают, что настроения в правящем лагере панические, а ради сохранения власти они готовы попирать закон", - отметил эксперт. Однако, он считает, что велика вероятность, что своими ограничительными мерами молдавские власти достигнут обратного эффекта. "Интерес к молдавским выборам среди приднестровцев растет. У них сейчас появляется реальная возможность облегчить положение своей республики отправив в политическое небытие тех, кто блокирует переговорный процесс и устраивает республике экономические и энергетические блокады", - уточнил эксперт. Он напомнил, что в Приднестровье хорошо помнят газовый кризис минувшей зимой и показательное бездействие молдавских властей. "Уже одно это станет мотивом принять участие в голосовании. А проголосовать можно будет не только на участках вдоль Днестра, но и в Кишиневе", - подчеркнул Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

