Более 30 картин покажет кинотрак под открытым небом в Москве

Более 30 картин покажет кинотрак более чем на 10 городских площадках и жилых комплексов в столице, сообщает пресс-служба Московской международной недели кино. РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Более 30 картин покажет кинотрак более чем на 10 городских площадках и жилых комплексов в столице, сообщает пресс-служба Московской международной недели кино.С 23 по 27 августа в столице во второй раз состоится Московская международная неделя кино — масштабное культурное событие, которое объединит зрителей, профессионалов и звезд кинематографа. В программе — бесплатные кинопоказы, встречи с режиссерами и актерами, премьеры, автограф-сессии и насыщенная деловая программа.Уже с 17 августа в преддверии события начал работать первый московский кинотрак — мобильный кинотеатр под открытым небом. Кинотрак оснащен большим экраном, встроенным в кузов, что позволяет показывать фильмы не только вечером, но и днем. Он остановится более чем на 10 городских площадках и жилых комплексов:1. 17 августа — Парк Горького;2. 18 августа — ГМЗ "Останкино и Кусково" (усадьба Кусково);3. 19 августа — утро: "Три вокзала. Депо", вечер: Парк Фудхолл;4. 20 августа — Усадьба Алтуфьево;5. 21 августа — ЖК Первый Нагатинский;6. 22 августа — Парк у прудов "Радуга";7. 23 августа — кинопарк "Москино";8. 24 августа — кинозавод "Москино";9. 25–26 августа — ПКиО "Красная Пресня".10. 27 августа — комплекс бизнес-класса N’ICE LOFTРепертуар кинотрака включает более 30 картин из России, Италии, Франции, США, Германии, Сербии и других стран. Среди них — "Жанна Дюбарри", "Дракула", "Мастер и Маргарита", "Сто лет тому вперед", "Холоп", "Чемпион мира", "Легенда №17" и другие.На каждой площадке для зрителей подготовят мягкие пуфы, лежаки и бесплатный попкорн. Организаторы отмечают, что кинотрак станет новой традицией фестиваля, сделав летние кинопоказы доступными для жителей самых разных районов Москвы и создав атмосферу большого кинофорума прямо на улицах города.Расписание кинотрака и подробности программы доступны на сайте Московской международной недели кино. Вход на все показы доступен по предварительной регистрации.

