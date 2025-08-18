Рейтинг@Mail.ru
В Киеве неизвестные подорвали военный автомобиль - РИА Новости, 18.08.2025
08:51 18.08.2025 (обновлено: 09:01 18.08.2025)
В Киеве неизвестные подорвали военный автомобиль
Неизвестные в Киеве в районе жилого массива Виноградарь подорвали военный автомобиль, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Неизвестные в Киеве в районе жилого массива Виноградарь подорвали военный автомобиль, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Киеве подорвали военный автомобиль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В публикации уточняется, что инцидент произошел на автостоянке в районе жилмассива Виноградарь. По предварительным данным, пострадавших нет.В администрации города заявили, что взрыв произошел на пассажирском сиденье автомобиля, "окрашенного под военный", на месте работают спецслужбы. "По предварительной информации, детонация произошла при приближении владельца к автомобилю. Пострадавший получил незначительные травмы, от госпитализации отказался", - говорится в публикации в Telegram-канале администрации.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Неизвестные в Киеве в районе жилого массива Виноградарь подорвали военный автомобиль, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Киеве подорвали военный автомобиль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В публикации уточняется, что инцидент произошел на автостоянке в районе жилмассива Виноградарь.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В администрации города заявили, что взрыв произошел на пассажирском сиденье автомобиля, "окрашенного под военный", на месте работают спецслужбы. "По предварительной информации, детонация произошла при приближении владельца к автомобилю. Пострадавший получил незначительные травмы, от госпитализации отказался", - говорится в публикации в Telegram-канале администрации.
