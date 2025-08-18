https://ria.ru/20250818/khimki-2036129009.html
Обновленный корпус гимназии №23 заработает в сентябре в Химках
Обновленный корпус гимназии №23 заработает в сентябре в Химках
2025-08-18T18:58:00+03:00
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Работы по капитальному ремонту во втором корпусе гимназии №23 в Химках подходят к концу, занятия в обновленной школе начнутся уже в сентябре, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В гимназии отремонтировали фасад здания, кровлю, заменили инженерные сети, окна и двери. Также специалисты установили новую сантехнику, обновили входную группу и благоустроили прилегающую территорию. Учреждение рассчитано на 250 мест. Во втором корпусе будут обучаться ученики начальных классов. "Для комфортных занятий продумали все до мелочей — от гардероба, где дети смогут оставлять верхнюю одежду и обувь, до рекреаций, где можно отдохнуть и пообщаться в перерывах между уроками. Все для комфорта наших школьников", — рассказала директор гимназии №23 Олеся Климачева. Кроме того, в учебном году планируется открытие математического класса на уровне начального общего образования. Здесь ребята смогут углубленно изучать предмет с первых лет обучения. Обновленные классы также будут способствовать повышению качества занятий и новым перспективам.
Химки (городской округ в Московской области)
