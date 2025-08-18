Рейтинг@Mail.ru
Подготовку к отопительному сезону обсудили в подмосковных Химках - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/khimki-2036112230.html
Подготовку к отопительному сезону обсудили в подмосковных Химках
Подготовку к отопительному сезону обсудили в подмосковных Химках - РИА Новости, 18.08.2025
Подготовку к отопительному сезону обсудили в подмосковных Химках
В пресс-центре "Арены Химки" провели еженедельное совещание по подготовке к отопительному сезону при участии представителей администрации, прокуратуры,... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T17:48:00+03:00
2025-08-18T17:48:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
жкх
александр сорокин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036112017_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_16a127e5c07a82ab402f57b1de423617.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В пресс-центре "Арены Химки" провели еженедельное совещание по подготовке к отопительному сезону при участии представителей администрации, прокуратуры, управляющих компаний и жилищных объединений, сообщает пресс-служба администрации округа. Заместитель главы Химок по ЖКХ Александр Сорокин и заместитель начальника территориального отдела №7 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владимир Костарев встретились с представителями городской прокуратуры, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. "Всего у нас 1454 адреса многоквартирных домов. На данный момент в управлении ЖКХ предоставлено 814 паспортов домов, которые готовы к новому отопительному сезону. Главная задача штаба — напомнить о необходимости максимальной готовности к предстоящему отопительному сезону. Для этого мы приглашаем не только управляющие организации и товарищества собственников, но и контролирующие органы", — приводит пресс-служба слова Сорокина. Сейчас в Химках проводят финальные гидравлические испытания – традиционную диагностику теплосетей для повышения их надежности в зимний сезон. Благодаря этому специалисты "ТСК Мосэнерго" выявили 276 повреждений и отремонтировали 36 километров сетей. На следующей неделе будет полностью завершена проверка всей системы.
https://ria.ru/20250818/khimki-2036109777.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036112017_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_c8c1e9314435ddf80f7ad33241515392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), жкх, александр сорокин
Химки (городской округ в Московской области), ЖКХ, Александр Сорокин
Подготовку к отопительному сезону обсудили в подмосковных Химках

Подготовку к отопительному сезону обсудили в ходе еженедельного штаба в Химках

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиЗаместитель главы по ЖКХ Александр Сорокин
Заместитель главы по ЖКХ Александр Сорокин - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Заместитель главы по ЖКХ Александр Сорокин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В пресс-центре "Арены Химки" провели еженедельное совещание по подготовке к отопительному сезону при участии представителей администрации, прокуратуры, управляющих компаний и жилищных объединений, сообщает пресс-служба администрации округа.
Заместитель главы Химок по ЖКХ Александр Сорокин и заместитель начальника территориального отдела №7 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владимир Костарев встретились с представителями городской прокуратуры, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.
"Всего у нас 1454 адреса многоквартирных домов. На данный момент в управлении ЖКХ предоставлено 814 паспортов домов, которые готовы к новому отопительному сезону. Главная задача штаба — напомнить о необходимости максимальной готовности к предстоящему отопительному сезону. Для этого мы приглашаем не только управляющие организации и товарищества собственников, но и контролирующие органы", — приводит пресс-служба слова Сорокина.
Сейчас в Химках проводят финальные гидравлические испытания – традиционную диагностику теплосетей для повышения их надежности в зимний сезон. Благодаря этому специалисты "ТСК Мосэнерго" выявили 276 повреждений и отремонтировали 36 километров сетей. На следующей неделе будет полностью завершена проверка всей системы.
Испытания теплосетей в Химках - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Испытания теплосетей скоро завершат в подмосковных Химках
Вчера, 17:32
 
Химки (городской округ в Московской области)ЖКХАлександр Сорокин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала