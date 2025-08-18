https://ria.ru/20250818/khimki-2036112230.html

Подготовку к отопительному сезону обсудили в подмосковных Химках

Подготовку к отопительному сезону обсудили в подмосковных Химках - РИА Новости, 18.08.2025

Подготовку к отопительному сезону обсудили в подмосковных Химках

В пресс-центре "Арены Химки" провели еженедельное совещание по подготовке к отопительному сезону при участии представителей администрации, прокуратуры,... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T17:48:00+03:00

2025-08-18T17:48:00+03:00

2025-08-18T17:48:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

жкх

александр сорокин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036112017_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_16a127e5c07a82ab402f57b1de423617.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В пресс-центре "Арены Химки" провели еженедельное совещание по подготовке к отопительному сезону при участии представителей администрации, прокуратуры, управляющих компаний и жилищных объединений, сообщает пресс-служба администрации округа. Заместитель главы Химок по ЖКХ Александр Сорокин и заместитель начальника территориального отдела №7 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владимир Костарев встретились с представителями городской прокуратуры, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. "Всего у нас 1454 адреса многоквартирных домов. На данный момент в управлении ЖКХ предоставлено 814 паспортов домов, которые готовы к новому отопительному сезону. Главная задача штаба — напомнить о необходимости максимальной готовности к предстоящему отопительному сезону. Для этого мы приглашаем не только управляющие организации и товарищества собственников, но и контролирующие органы", — приводит пресс-служба слова Сорокина. Сейчас в Химках проводят финальные гидравлические испытания – традиционную диагностику теплосетей для повышения их надежности в зимний сезон. Благодаря этому специалисты "ТСК Мосэнерго" выявили 276 повреждений и отремонтировали 36 километров сетей. На следующей неделе будет полностью завершена проверка всей системы.

https://ria.ru/20250818/khimki-2036109777.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области), жкх, александр сорокин