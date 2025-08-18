https://ria.ru/20250818/khimki-2036112230.html
Подготовку к отопительному сезону обсудили в подмосковных Химках
Подготовку к отопительному сезону обсудили в подмосковных Химках
2025-08-18T17:48:00+03:00
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В пресс-центре "Арены Химки" провели еженедельное совещание по подготовке к отопительному сезону при участии представителей администрации, прокуратуры, управляющих компаний и жилищных объединений, сообщает пресс-служба администрации округа. Заместитель главы Химок по ЖКХ Александр Сорокин и заместитель начальника территориального отдела №7 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владимир Костарев встретились с представителями городской прокуратуры, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. "Всего у нас 1454 адреса многоквартирных домов. На данный момент в управлении ЖКХ предоставлено 814 паспортов домов, которые готовы к новому отопительному сезону. Главная задача штаба — напомнить о необходимости максимальной готовности к предстоящему отопительному сезону. Для этого мы приглашаем не только управляющие организации и товарищества собственников, но и контролирующие органы", — приводит пресс-служба слова Сорокина. Сейчас в Химках проводят финальные гидравлические испытания – традиционную диагностику теплосетей для повышения их надежности в зимний сезон. Благодаря этому специалисты "ТСК Мосэнерго" выявили 276 повреждений и отремонтировали 36 километров сетей. На следующей неделе будет полностью завершена проверка всей системы.
химки (городской округ в московской области)
