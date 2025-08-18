https://ria.ru/20250818/khimki-2036109777.html

Испытания теплосетей скоро завершат в подмосковных Химках

Испытания теплосетей скоро завершат в подмосковных Химках

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в подмосковных Химках проводят финальные гидравлические испытания для повышения надежности теплосетей в зимнее время, сообщает пресс-служба администрации округа. Профилактические работы позволяют специалистам "ТСК Мосэнерго" выявить ветхие участки трубопровода. Перед началом испытаний сотрудники проверяют опорные элементы и осматривают стыки, после чего снижают температуру воды до безопасного уровня. Испытания производят водой температурой до 40 градусов. С помощью специальных насосов давление в трубах поднимается до испытательного уровня, который значительно превышает рабочее. Экстремальные нагрузки позволяют проверить сети на прочность. Повышенное давление поддерживается в течение нескольких часов. За это время бригады обходят трассу и тщательно осматривают все элементы, чтобы выявить дефекты. При обнаружении повреждений специалисты снижают давление, опорожняют трубопровод и выполняют ремонт или замену участка. Испытания проводят повторно до тех пор, пока трубопровод не выдержит испытуемое давление. "Наша компания обслуживает 243 километра магистральных тепловых сетей. На данный момент из них опрессовано 199 километров", — рассказал начальник участка магистральных тепловых сетей "ТСК Мосэнерго" Алексей Матвеев, его слова приводит пресс-служба. Благодаря гидравлическим испытаниям специалисты "ТСК Мосэнерго" выявили 276 повреждений и отремонтировали 36 километров сетей. На следующей неделе они полностью завершат проверку всей системы. Итоги и планы работ профильные службы обсуждают в ходе еженедельных штабов в "Арене Химки". В совещаниях принимают участие представители областного правительства, администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Еженедельно специалисты делают срез готовности многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону.

