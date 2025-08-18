Рейтинг@Mail.ru
Испытания теплосетей скоро завершат в подмосковных Химках - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/khimki-2036109777.html
Испытания теплосетей скоро завершат в подмосковных Химках
Испытания теплосетей скоро завершат в подмосковных Химках - РИА Новости, 18.08.2025
Испытания теплосетей скоро завершат в подмосковных Химках
В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в подмосковных Химках проводят финальные гидравлические испытания для повышения надежности теплосетей в... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T17:32:00+03:00
2025-08-18T17:32:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036108325_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_3cfbaf766dc6151570ab5434028ce4fd.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в подмосковных Химках проводят финальные гидравлические испытания для повышения надежности теплосетей в зимнее время, сообщает пресс-служба администрации округа. Профилактические работы позволяют специалистам "ТСК Мосэнерго" выявить ветхие участки трубопровода. Перед началом испытаний сотрудники проверяют опорные элементы и осматривают стыки, после чего снижают температуру воды до безопасного уровня. Испытания производят водой температурой до 40 градусов. С помощью специальных насосов давление в трубах поднимается до испытательного уровня, который значительно превышает рабочее. Экстремальные нагрузки позволяют проверить сети на прочность. Повышенное давление поддерживается в течение нескольких часов. За это время бригады обходят трассу и тщательно осматривают все элементы, чтобы выявить дефекты. При обнаружении повреждений специалисты снижают давление, опорожняют трубопровод и выполняют ремонт или замену участка. Испытания проводят повторно до тех пор, пока трубопровод не выдержит испытуемое давление. "Наша компания обслуживает 243 километра магистральных тепловых сетей. На данный момент из них опрессовано 199 километров", — рассказал начальник участка магистральных тепловых сетей "ТСК Мосэнерго" Алексей Матвеев, его слова приводит пресс-служба. Благодаря гидравлическим испытаниям специалисты "ТСК Мосэнерго" выявили 276 повреждений и отремонтировали 36 километров сетей. На следующей неделе они полностью завершат проверку всей системы. Итоги и планы работ профильные службы обсуждают в ходе еженедельных штабов в "Арене Химки". В совещаниях принимают участие представители областного правительства, администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Еженедельно специалисты делают срез готовности многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону.
https://ria.ru/20250816/khimki-2035781706.html
https://ria.ru/20250813/khimki-2035083454.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036108325_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_c20bc8d9e9010da5a30aae9f051ffb69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Испытания теплосетей скоро завершат в подмосковных Химках

Испытания теплосетей перед зимнем сезоном скоро завершат в подмосковных Химках

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиИспытания теплосетей в Химках
Испытания теплосетей в Химках - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Испытания теплосетей в Химках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в подмосковных Химках проводят финальные гидравлические испытания для повышения надежности теплосетей в зимнее время, сообщает пресс-служба администрации округа.
Профилактические работы позволяют специалистам "ТСК Мосэнерго" выявить ветхие участки трубопровода. Перед началом испытаний сотрудники проверяют опорные элементы и осматривают стыки, после чего снижают температуру воды до безопасного уровня.
Рабочий измеряет параметры асфальта - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая начался в подмосковных Химках
16 августа, 14:15
Испытания производят водой температурой до 40 градусов. С помощью специальных насосов давление в трубах поднимается до испытательного уровня, который значительно превышает рабочее. Экстремальные нагрузки позволяют проверить сети на прочность.
Повышенное давление поддерживается в течение нескольких часов. За это время бригады обходят трассу и тщательно осматривают все элементы, чтобы выявить дефекты. При обнаружении повреждений специалисты снижают давление, опорожняют трубопровод и выполняют ремонт или замену участка. Испытания проводят повторно до тех пор, пока трубопровод не выдержит испытуемое давление.
"Наша компания обслуживает 243 километра магистральных тепловых сетей. На данный момент из них опрессовано 199 километров", — рассказал начальник участка магистральных тепловых сетей "ТСК Мосэнерго" Алексей Матвеев, его слова приводит пресс-служба.
Благодаря гидравлическим испытаниям специалисты "ТСК Мосэнерго" выявили 276 повреждений и отремонтировали 36 километров сетей. На следующей неделе они полностью завершат проверку всей системы.
Итоги и планы работ профильные службы обсуждают в ходе еженедельных штабов в "Арене Химки". В совещаниях принимают участие представители областного правительства, администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Еженедельно специалисты делают срез готовности многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону.
Обустройство детской площадки на улице Чкалова в Химках - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Химках приступили к обустройству детской площадки на улице Чкалова
13 августа, 17:45
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала