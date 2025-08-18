Рейтинг@Mail.ru
Католикос всех армян поздравил Карапетяна с юбилеем - РИА Новости, 18.08.2025
12:41 18.08.2025
Католикос всех армян поздравил Карапетяна с юбилеем
Католикос всех армян Гарегин II направил поздравительное послание находящемуся под арестом в Армении предпринимателю Самвелу Карапетяну в связи с его 60-летием, РИА Новости, 18.08.2025
ЕРЕВАН, 18 авг – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II направил поздравительное послание находящемуся под арестом в Армении предпринимателю Самвелу Карапетяну в связи с его 60-летием, сообщает в понедельник пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви – Первопрестольного Св.Эчмиадзина. "Этот почтенный юбилей вы встречаете, находясь в несправедливом заключении за мужественный дух и проявленную вами отважную позицию при защите нашей святой церкви. К сожалению, у нас нет возможности посетить вас и лично передать вам наши добрые пожелания. Но вместе с нашим духовенством и верующим народом мы с вами в молитвах. Не сомневаемся, что вы тверды духом и непоколебимы в присущей вам стойкости и принципиальности", - говорится в послании главы Армянской апостольской церкви По словам Гарегина II, Карапетян бескорыстно посвятил дарованные ему богом достижения своему народу, содействуя преодолению множества проблем, осуществляя масштабные программы развития. "Своей патриотической деятельностью вы заслужили любовь и уважение нашего народа, снискав звание национального благотворителя", -заявил католикос всех армян, подчеркнув поддержку, оказываемую предпринимателем Армянской апостольской церкви. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook*(запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
ЕРЕВАН, 18 авг – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II направил поздравительное послание находящемуся под арестом в Армении предпринимателю Самвелу Карапетяну в связи с его 60-летием, сообщает в понедельник пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви – Первопрестольного Св.Эчмиадзина.
"Этот почтенный юбилей вы встречаете, находясь в несправедливом заключении за мужественный дух и проявленную вами отважную позицию при защите нашей святой церкви. К сожалению, у нас нет возможности посетить вас и лично передать вам наши добрые пожелания. Но вместе с нашим духовенством и верующим народом мы с вами в молитвах. Не сомневаемся, что вы тверды духом и непоколебимы в присущей вам стойкости и принципиальности", - говорится в послании главы Армянской апостольской церкви
По словам Гарегина II, Карапетян бескорыстно посвятил дарованные ему богом достижения своему народу, содействуя преодолению множества проблем, осуществляя масштабные программы развития. "Своей патриотической деятельностью вы заслужили любовь и уважение нашего народа, снискав звание национального благотворителя", -заявил католикос всех армян, подчеркнув поддержку, оказываемую предпринимателем Армянской апостольской церкви.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook*(запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
