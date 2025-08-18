https://ria.ru/20250818/kamchatka-2036084388.html
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,1
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,1 - РИА Новости, 18.08.2025
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,1
Афтершок магнитудой 5,1 зафиксирован в 14.55 мск на Камчатке на расстоянии 235 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T15:57:00+03:00
2025-08-18T15:57:00+03:00
2025-08-18T15:57:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e33771867ee8d305b81c7fba9c73493e.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,1 зафиксирован в 14.55 мск на Камчатке на расстоянии 235 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. "Расстояние от ПК: 235. Глубина (километров): 40.8. Магнитуда: 5,1", - сообщается в Telegram-канале филиала. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют повторные подземные толчки - афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
https://ria.ru/20250818/kamchatka-2036001064.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_340852e8441b9a247a4bd1db304ce9a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,1
В 235 км от Петропавловска-Камчатского зафиксировали афтершок магнитудой 5,1