На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,1
15:57 18.08.2025
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,1
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,1
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,1 зафиксирован в 14.55 мск на Камчатке на расстоянии 235 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. "Расстояние от ПК: 235. Глубина (километров): 40.8. Магнитуда: 5,1", - сообщается в Telegram-канале филиала. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют повторные подземные толчки - афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,1 зафиксирован в 14.55 мск на Камчатке на расстоянии 235 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
"Расстояние от ПК: 235. Глубина (километров): 40.8. Магнитуда: 5,1", - сообщается в Telegram-канале филиала.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют повторные подземные толчки - афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
На Камчатке продолжается активность вулкана Ключевской
На Камчатке продолжается активность вулкана Ключевской
