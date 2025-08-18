Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке арестовали четверых иностранцев
00:38 18.08.2025
На Камчатке арестовали четверых иностранцев
П-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг – РИА Новости. Городской суд Петропавловска-Камчатского избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для четверых иностранных граждан, обвиняемых в похищении человека, сообщили в суде. "Суд отправил под арест четверых иностранцев. Мужчины обвиняются в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 126 УК РФ - похищение человека группой лиц по предварительному сговору", - сообщается в судебном пресс-релизе. Согласно материалам дела, вечером 13 августа 2025 года четверо иностранцев, действуя по предварительному сговору, насильно захватили своего земляка, затолкали его в автомобиль и перевезли сначала в здание на проспекте Победы, а затем в квартиру в Садовом переулке. "Обвиняемые продолжали незаконно удерживать потерпевшего до утра 14 августа 2025 года, пока потерпевший не совершил побег", - отмечается в сообщении. Суд принял во внимание тяжесть инкриминируемого преступления и личность обвиняемых. "Учитывая характер, степень тяжести и общественной опасности инкриминируемого обвиняемым деяния, а также сведения об их личностях, отсутствие у троих из них постоянного места жительства, суд пришел к выводу, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться, угрожать потерпевшему, чем воспрепятствуют производству по делу", - пояснили в суде. В результате суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении всех четверых обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
П-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг – РИА Новости. Городской суд Петропавловска-Камчатского избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для четверых иностранных граждан, обвиняемых в похищении человека, сообщили в суде.
"Суд отправил под арест четверых иностранцев. Мужчины обвиняются в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 126 УК РФ - похищение человека группой лиц по предварительному сговору", - сообщается в судебном пресс-релизе.
Согласно материалам дела, вечером 13 августа 2025 года четверо иностранцев, действуя по предварительному сговору, насильно захватили своего земляка, затолкали его в автомобиль и перевезли сначала в здание на проспекте Победы, а затем в квартиру в Садовом переулке.
"Обвиняемые продолжали незаконно удерживать потерпевшего до утра 14 августа 2025 года, пока потерпевший не совершил побег", - отмечается в сообщении.
Суд принял во внимание тяжесть инкриминируемого преступления и личность обвиняемых.
"Учитывая характер, степень тяжести и общественной опасности инкриминируемого обвиняемым деяния, а также сведения об их личностях, отсутствие у троих из них постоянного места жительства, суд пришел к выводу, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться, угрожать потерпевшему, чем воспрепятствуют производству по делу", - пояснили в суде.
В результате суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении всех четверых обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
