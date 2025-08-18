Нонна Каграманян: система трудоустройства инвалидов должна быть гибкой

https://ria.ru/20250818/kagramanyan-2035984490.html

С обострением в стране кадрового дефицита в большинстве отраслей российские компании все чаще задаются вопросом: как эффективнее использовать на предприятиях... РИА Новости, 18.08.2025

С обострением в стране кадрового дефицита в большинстве отраслей российские компании все чаще задаются вопросом: как эффективнее использовать на предприятиях труд инвалидов, заявила заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян. В интервью РИА Новости она рассказала, в каких секторах экономики РФ заняты сегодня люди с ограниченными возможностями, что государство делает для стимулирования инклюзивной занятости, и как помочь бизнесу решить проблему "скрытой инвалидности". Беседовал Серго Кухианидзе.– В мае на съезде "Деловой России" предприниматели подняли тему привлечения к работе людей с ограниченными возможностями. В результате президент РФ, принимавший участие в форуме, поручил проработать вопрос совершенствования практики трудоустройства инвалидов и до 1 сентября представить предложения. Объясните, почему бизнес именно сегодня обратился к этой теме?– Вообще, адаптация и вовлечение в трудовую деятельность инвалидов обычно рассматриваются частным бизнесом, прежде всего, как вопрос социальной ответственности. Однако, тут не все так просто. На практике при трудоустройстве инвалидов наши предприниматели сталкиваются с определенными трудностями. Проанализировав ситуацию, мы решили серьезно изучить тему. Первые предложения по ней "Деловая Россия" представила уже на своем майском съезде. Они сразу нашли поддержку главы государства и правительства. Сейчас идет их проработка в рамках поручения президента РФ по итогам той встречи с делороссами.Вместе с тем на проблемы трудовой занятости инвалидов стоит взглянуть и под иным углом зрения. С обострением в стране кадрового дефицита, ввиду неотложности наращивания производительности труда в большинстве отраслей, российские компании все чаще задаются вопросом: как эффективнее использовать на предприятиях труд инвалидов. Напомню, что дефицит кадров в России оценивается сегодня в два миллиона человек. В то же время, по данным статистики, на 1 июня 2025 года в трудоспособном возрасте находятся сейчас порядка 4,5 миллиона инвалидов в стране. При этом доля их занятости не превышает 30%. Вопрос напрашивается сам собой: почему людей данной категории не рассматривать как ресурс для восполнения кадровой потребности?– Что этому мешает?– Причин несколько. Во-первых, низкий образовательный уровень инвалидов. Во-вторых, отсутствие у инвалидов достаточной мотивации: при трудоустройстве они теряют положенные им региональные социальные выплаты. Ну и, в-третьих, это недостаточная мотивация работодателей.При этом замечу, что государство уже предприняло ряд мер для стимулирования инклюзивной занятости. Наиболее распространенная из них – система квотирования рабочих мест. Она предусматривает обязательное выделение вакансий для инвалидов компаниями численностью свыше 35 сотрудников.Еще одним направлением поддержки является финансовая помощь бизнесу – предоставление компенсаций компаниям, создающим специальные условия труда для инвалидов. Эти меры выглядят привлекательно, но реально воспользоваться ими удается далеко не всем предприятиям. Дело в том, что предусмотренный бюджетом лимит покрывает лишь очень небольшую часть заявок.На федеральном уровне также создано значительное количество налоговых стимулов. Однако большинство из них ориентированы на социальные организации, у которых численность инвалидов среди работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25%. Существуют и объективные трудности, связанные с процедурой увольнения работника-инвалида. И ряд других. Вместе все эти факторы приводят к тому, что даже крупные компании склонны воспринимать квотирование рабочих мест как формальную обязанность, а не реальную возможность расширить кадровые ресурсы.– Что же предлагает "Деловая Россия"?– Нужна более гибкая система участия частных коммерческих компаний в трудоустройстве инвалидов. Во исполнение поручения президента мы разработали и уже направили на рассмотрение в Минтруд набор мер. Мы предлагаем дать работодателям возможность выполнять квоту не только через наем с предоставлением рабочего места непосредственно на предприятии, но и через полную дистанционную занятость. Это позволит инвалидам трудиться в привычной для них комфортной обстановке, а бизнесу избежать лишних затрат на обустройство рабочего места под особенности нозологии конкретного трудоустраивающегося инвалида, которое в случае его увольнения не подойдет другому сотруднику с инвалидностью. Для крупных сетевых компаний было бы эффективно использовать единую (консолидированную) квоту, исключив обязанность выполнения региональных квот в каждом субъекте Российской Федерации. Также мы предлагаем расширить использование субсидий на оборудование рабочих мест. Сейчас эта мера распространяется только на инвалидов I и II группы, а также на ветеранов боевых действий. Было бы целесообразно включить сюда и инвалидов III группы.– А как быть с теми людьми, кто подпадает под так называемую "скрытую инвалидность", когда какие-то нарушения у работника имеются, но он не склонен заявлять о них работодателю?– "Скрытая инвалидность", конечно, представляет определенные трудности для бизнеса. Считаем, что для устранения этого барьера компаниям необходимо предоставить доступ к государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". Так работодатель сможет получать актуальную информацию о наличии инвалидности у кандидата на трудоустройство. Это будет способствовать неформальному исполнению квоты. Что касается остальных мер, то на уровне регионов мы бы предложили активней применять механизмы государственно-частного партнерства в сфере трудоустройства и обучения инвалидов. В том числе развивать специализированную инфраструктуру – коворкинги, производственные мастерские, творческие пространства. При этом критически важно, на наш взгляд, как для самих инвалидов, так и для работодателей широкое информирование о выгодах, приобретаемых ими от трудоустройства. Для координации этой работы необходим федеральный оператор. Как минимум, на портале "Работа в России" полезно создать специальный подраздел с информацией о льготах и преференциях при найме лиц с ограниченными возможностями.В него можно включить "калькулятор трудоустройства инвалида", который позволит работодателю оценить выгоды и издержки от их трудоустройства, а также данные о количестве заинтересованных инвалидов в каждом регионе и количестве подходящих для них квотируемых вакансии. Там же может содержаться полезная информация о разных программах обучения соискателей с инвалидностью, приведены примеры лучших практик.– Расскажите подробнее о мерах финансовой поддержки. Есть ли у бизнеса тут свои наработки?– Безусловно, финансовые стимулы для компаний нужно расширить. Сегодня максимальная сумма компенсации затрат на оборудование специального рабочего места для сотрудника-инвалида составляет 200 тысяч рублей. В бюджете 2025 года зарезервированы расходы на оборудование 2,5 тысячи таких рабочих мест. А потребность для выполнения уже установленных норм квотирования оценивается в 28 тысяч рабочих мест. Таким образом, рассчитывать на компенсацию могут не все работодатели, а лишь те, кто успел подать соответствующие заявки до исчерпания зарезервированных средств в бюджете Социального фонда России. Мы считаем, что сумму затрат на субсидии необходимо скорректировать, исходя из установленных квот. Кроме того, надо на регулярной основе публиковать сведения о количестве уже выданных субсидий и остатке не распределенной суммы.Совместно с Минфином "Деловая Россия" готова проработать возможность введения сроком на три-пять лет льготного тарифа страховых взносов на вновь трудоустроенных работников-инвалидов. А регионам мы бы предложили в рамках пилотного проекта апробировать механизм "Персональный карьерный капитал". Это номинальный персонифицированный аккредитив для инвалидов, который может быть использован на адаптацию рабочего места, обучение инвалида, реабилитацию и оплату услуг социального координатора. Такой подход позволил бы заменить меры принуждения работодателя на рыночную модель, мотивируя инвалидов и стимулируя конкуренцию среди работодателей.– Кстати, существуют ли программы обучения и переобучения для инвалидов, раз среди них, как вы заметили, столь низок образовательный уровень?– Да, уровень образования среди инвалидов на самом деле не высок. Конкретно, по официальным данным, это выглядит так. Лишь 13,3% из них имеют высшее образование, 40% – среднее профессиональное образование, 22,8% – среднее общее образование, 6,3% не имеют основного общего образования.Для повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда мы предлагаем рассмотреть возможность бюджетного софинансирования, внедрения во всех регионах страны практики дуального обучения инвалидов, а также включения в национальный проект "Кадры" программ бесплатного профессионального обучения, адаптированных с учетом нозологий (конкретных заболеваний), по востребованным на рынке труда профессиям.– В каких отраслях бизнеса, с вашей точки зрения, можно задействовать инвалидов?– Опыт наших компаний показывает, что диапазон секторов экономики широк – от сферы услуг до реальных производств. Согласно же официальной статистически, инклюзивная занятость сегодня преобладает в аграрном секторе (17,5%), обрабатывающих производствах (13,9%), в сферах оптовой и розничной торговли (12,0%), образования (10,8%), здравоохранения и социальных услуг (8,1%), транспортировки и хранения (6,9%).

