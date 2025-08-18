Рейтинг@Mail.ru
20:09 18.08.2025 (обновлено: 20:20 18.08.2025)
Израиль получил от посредников ответ от ХАМАС
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 авг - РИА Новости. Израиль получил от посредников ответ палестинского движения ХАМАС на предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщил РИА Новости советник канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.Египетский источник в понедельник объявил РИА Новости, что ХАМАС согласилось на переданное 17 августа предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта с Израилем, а также об освобождении половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных."Израиль получил от посредников ответ от ХАМАС", - сказал агентству Гендельман.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 62 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаг на здании генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге
Флаг на здании генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 авг - РИА Новости. Израиль получил от посредников ответ палестинского движения ХАМАС на предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщил РИА Новости советник канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
Египетский источник в понедельник объявил РИА Новости, что ХАМАС согласилось на переданное 17 августа предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта с Израилем, а также об освобождении половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных.
"Израиль получил от посредников ответ от ХАМАС", - сказал агентству Гендельман.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 62 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
