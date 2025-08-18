Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт передачи украинских беспилотников в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 18.08.2025 (обновлено: 13:14 18.08.2025)
ВС России уничтожили пункт передачи украинских беспилотников в ДНР
ВС России уничтожили пункт передачи украинских беспилотников в ДНР
Российские войска ударом ракетного комплекса "Искандер" уничтожили пункт разгрузки и передачи украинских беспилотников подразделениям ВСУ в районе Новодонецкого РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские войска ударом ракетного комплекса "Искандер" уничтожили пункт разгрузки и передачи украинских беспилотников подразделениям ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР, заявили в Минобороны РФ."В результате разведывательных мероприятий в ночное время расчетом БПЛА Zala Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР был обнаружен пункт разгрузки и передачи боевым подразделениям ВСУ беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов... В результате принятого решения по цели был нанесен удар расчетами ОТРК (оперативно-тактического ракетного комплекса - ред.) "Искандер", - говорится в сообщении.По данным ведомства, кадры объективного контроля подтвердили поражение цели."Первым ударом кассетной боевой частью был поражен район разгрузки автотранспорта противника. Второй удар пришелся непосредственно по месту скопления автомобилей украинских националистов, задействованных в погрузочных работах", - добавили в МО РФ.
ВС России уничтожили пункт передачи украинских беспилотников в ДНР

В ДНР ударом "Искандера" уничтожили пункт передачи украинских беспилотников

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские войска ударом ракетного комплекса "Искандер" уничтожили пункт разгрузки и передачи украинских беспилотников подразделениям ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР, заявили в Минобороны РФ.
"В результате разведывательных мероприятий в ночное время расчетом БПЛА Zala Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР был обнаружен пункт разгрузки и передачи боевым подразделениям ВСУ беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов... В результате принятого решения по цели был нанесен удар расчетами ОТРК (оперативно-тактического ракетного комплекса - ред.) "Искандер", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, кадры объективного контроля подтвердили поражение цели.
"Первым ударом кассетной боевой частью был поражен район разгрузки автотранспорта противника. Второй удар пришелся непосредственно по месту скопления автомобилей украинских националистов, задействованных в погрузочных работах", - добавили в МО РФ.
