ВС России уничтожили пункт передачи украинских беспилотников в ДНР

Российские войска ударом ракетного комплекса "Искандер" уничтожили пункт разгрузки и передачи украинских беспилотников подразделениям ВСУ в районе Новодонецкого РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские войска ударом ракетного комплекса "Искандер" уничтожили пункт разгрузки и передачи украинских беспилотников подразделениям ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР, заявили в Минобороны РФ."В результате разведывательных мероприятий в ночное время расчетом БПЛА Zala Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР был обнаружен пункт разгрузки и передачи боевым подразделениям ВСУ беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов... В результате принятого решения по цели был нанесен удар расчетами ОТРК (оперативно-тактического ракетного комплекса - ред.) "Искандер", - говорится в сообщении.По данным ведомства, кадры объективного контроля подтвердили поражение цели."Первым ударом кассетной боевой частью был поражен район разгрузки автотранспорта противника. Второй удар пришелся непосредственно по месту скопления автомобилей украинских националистов, задействованных в погрузочных работах", - добавили в МО РФ.

