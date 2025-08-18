Индия не хочет вести переговоры с США под давлением, считают эксперты

https://ria.ru/20250818/indija-2036068051.html

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Индия приняла достаточные шаги по снижению зависимости своей экономики от внешних факторов, чтобы не вести торговые переговоры с США под давлением, оценили для РИА Новости эксперты аналитической компании "Эйлер". Как напомнили аналитики, премьер-министр Индии Нарендра Моди анонсировал масштабную реформу в сфере налогообложения потребления. В частности, планируется, что действующие ставки налога на товары и услуги в 12% и 28% для отдельных категорий потребительской корзины могут быть упразднены, и будут оставлены только ставки в 5% и 18%. "На долю экспорта товаров в США и другие страны приходится, соответственно, около 2% и 10% индийского ВВП. На наш взгляд, снижение налогов, если оно состоится, достаточно велико, чтобы компенсировать большую часть выпадения спроса вследствие повышения импортных пошлин в США до 50%. Отчасти это объясняет паузу в торговых переговорах между двумя странами: Индия по примеру Китая предприняла шаги для изоляции своей экономики от внешних факторов и, похоже, не желает вести переговоры под давлением", - отмечают эксперты. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели , торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступила в силу 7 августа. При этом Трамп также подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.

