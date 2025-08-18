Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 18.08.2025
11:48 18.08.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.08.2025
в мире
херсон
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
в мире, херсон, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.
Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В Запорожье прогремел взрыв
09:18
 
В миреХерсонХерсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
